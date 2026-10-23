El Financial Times, durísimo contra Milei por la crisis en Argentina: "Ambiente sombrío"

El diario británico Financial Times, una de la publicaciones económicas más prestigiosas a nivel mundial, realizó un duro diagnóstico sobre el gobierno de Javier Milei este viernes, al describir, en un artículo, una economía estancada por el ajuste y la política monetaria restrictiva, al tiempo que cuestionó la actitud del Presidente frente a las dificultades de la población.

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"El ambiente en Argentina se ha vuelto sombrío a un año de las cruciales elecciones de 2027", advirtió el artículo, el cual señaló además que "la transformación ha sido dolorosa".

En ese sentido, agregó que "lastrada por la austeridad y una política monetaria restrictiva, la actividad económica de Argentina se ha estancado este año y JPMorgan cree que está entrando en una recesión técnica, dos trimestres consecutivos de contracción del PIB.

En cuanto a la economía real, señaló que "los salarios reales se mantienen alrededor de un 10% por debajo de los niveles de principios de 2023" y que "se han perdido unos 300.000 empleos formales desde que Milei asumió el cargo, según cifras del gobierno", mientras que "muchos argentinos de clase media y trabajadora están pasando apuros".

El contraste entre la baja de la inflación y la debilidad del consumo aparece en el testimonio de una comerciante que votó a Milei en 2023, pero que ahora relató al diario que las ventas de su librería comercial en el centro porteño se redujeron considerablemente.

La actitud de Javier Milei frente a la crisis: "Poca empatía"

Luego, el artículo, firmado por la periodista Ciara Nugent, cuestionó la actitud del Presidente frente a la crisis: "Milei, un político excéntrico y ajeno al sistema, ha mostrado poca empatía", alertó, y añadió que el mandatario "calificó de 'estupidez colosal' la queja generalizada de que 'la gente no llega a fin de mes'", mientras que "desestimó la sugerencia de que un número récord de 6 millones de personas no están pagando sus deudas familiares, afirmando que 'nadie les puso una pistola en la cabeza' para que pidieran préstamos". "Los escándalos de corrupción que involucran a su equipo han erosionado la reputación", expresó la publicación.

El Financial Times también reconoció el superávit fiscal, la reducción de la inflación y el impulso de la minería y la energía. Sin embargo, advirtió que las empresas "se han visto afectadas por la débil demanda de los consumidores y la competencia de importaciones más baratas, a medida que Milei reduce las barreras comerciales".

"El fuerte aumento de los tipos de interés el año pasado, cuando el banco central luchó contra la fuga de capitales antes de las elecciones de mitad de mandato, y la continua política monetaria restrictiva de este año para limitar la inflación, han frenado la actividad económica", advirtió también el medio británico.

Frente a ese panorama, destacó que Milei descartó modificar el programa económico, mientras su gobierno apuesta a una nueva ola de inversiones recién para después de una eventual reelección.