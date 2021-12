El Gobierno busca que la industria del conocimiento exporte US$ 10.000 millones anuales

El sector genera divisas por US$ 6.000 millones y apuestan a que se incremente en la próxima década. Se trata del segundo mayor complejo exportador, después del agropecuario.

Los servicios basados en el conocimiento generan alrededor de US$ 6.000 millones al año en Argentina, lo que lo convierte en el segundo mayor complejo exportador, detrás del agropecuario. El Gobierno apuesta a que esa cifra llegue a US$ 10.000 millones anuales en la próxima década, pudo saber El Destape por un documento oficial interno. En tanto, esperan que por la totalidad de los complejos vendan por US$ 100.000 millones.

La industria del conocimiento trasciende las fronteras argentinas. Su desarrollo y potencial han situado al país en el radar de los grandes jugadores de la economía del conocimiento en la región, y en mercados ya avanzados como el de China, Estados Unidos y la Unión Europea.

Las exportaciones durante este año experimentaron un crecimiento que las lleva a compararse con registros de 2013, ocho años atrás. Alcanzaron los US$ 72.000 millones en once meses, de la mano de la recuperación de la economía.

”Cuando lanzamos el Plan de Desarrollo Exportador, lo que buscamos es articular las áreas de gestión y de gobierno, y nos nutrimos de un montón de experiencias con el objetivo de que la Argentina siga transitando este camino de aumento de las exportaciones. Buscamos que se incorporen diferentes vectores de desarrollo y estamos viendo celosamente como se le agrega valor a las exportaciones, con capacidades que tenemos que ir involucrando en este gran desafío de Estado que es llegar a los 100.000 millones de dólares anuales, que es un desafío medible y concreto”, aseveró el canciller, Santiago Cafiero, al presentar el Plan de Promoción de Exportaciones 2022 junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur.

El programa contempla 280 acciones para el próximo año. Esto incluye la participación argentina en 142 ferias internacionales, la realización de 48 rondas de negocios, 58 misiones comerciales, 9 talleres de oferta tecnológica y 23 acciones de posicionamiento sectorial.

Medidas del Gobierno con la industria del conocimiento

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo se lanzó el Plan de Desarrollo Productivo Argentina 4.0, que cuenta con 56 políticas divididas en cuatro áreas principales: financiamiento para la adopción de tecnologías; difusión, capacitación y formación; asistencia técnica; y fortalecimiento de espacios institucionales vinculados a estas tecnologías. En conjunto representan una inversión de más de $ 12.500 millones realizada a través de distintas áreas dependientes de la cartera que lidera Matías Kulfas, detalla un informe del Gobierno nacional al que tuvo acceso este medio.

Con este plan, se espera para este 2021 haber capacitado a más de 10.000 personas, asistido técnicamente a más 15.000 PyMEs, financiado inversiones por más de $25.000 millones de pesos en tecnologías 4.0, así como el desarrollo de 40 espacios de difusión de estas tecnologías. De esta manera, la reactivación del aparato productivo que está en marcha se acompaña y fortalece por un proceso de modernización e incorporación de tecnología.

El ministerio también ha llevado adelante encuentros con los representantes de distintas industrias en el marco del “Acuerdo Económico y Social de Economía del Conocimiento para la Industria 4.0”, con el fin de identificar necesidades y generar soluciones desde el Gobierno para estas.

Con objetivo de brindar asistencia financiera a proyectos innovadores, que incorporen el conocimiento y generen valor agregado, el Ejecutivo creó en 2020 el ‘Programa Soluciona, Reactivación de la Economía del Conocimiento’, que ha brindado asistencia financiera por $ 1.800 millones a 163 proyectos de la economía del conocimiento de empresas, cooperativas, universidades, fundaciones y cámaras de todo el país.

La industria del software consiste en una de las más relevantes al interior de la economía del conocimiento, ya que genera el mayor número de empleos en su conjunto con más de 124.000. La demanda allí excede la cantidad de recursos humanos capacitados, por lo que se creó un plan de formación en programación llamado Argentina Programa, el cual a un año de su creación ya cuenta con 700.000 inscriptos en todo el país.

Cooperación bilateral con España

En octubre del año pasado, el ministro Kulfas y la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, María Reyes Maroto, firmaron un memorándum de entendimiento para el fomento de la transformación digital de la industria.

Ese acuerdo se centra en la puesta en común de herramientas de diagnóstico en materia de digitalización y en el desarrollo de sinergias en relación a la formación y a la capacitación de los trabajadores para promover su adaptación al nuevo entorno digital. Entre sus objetivos se encuentra también el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, para que puedan acelerar su proceso de transformación digital, más necesaria que nunca en el contexto de la pandemia.

Además de eso, durante 2022 Argentina será “País Invitado” del Congreso Anual Industria 4.0. El evento de referencia en España se convirtió en un espacio de divulgación e intercambio de experiencias y retos sobre el sector.

Presencia global de Argentina

Este año, las empresas argentinas vinculadas al sector tecnológico tuvieron presencia en uno de los grandes mercados de tecnología del mundo: China. Firmas públicas y privadas del país participaron de la Feria de Servicios más grande del mundo (CIFTIS) y en la feria de inversiones más grande de China (CIFIT). Producto de ello, compañías de ambos países ya se encuentran explorando posibles acuerdos y posibilidades de negocios en el país y en Latinoamérica.