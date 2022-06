Wall Street vuelve a subir por la caída en los rendimientos de los Bonos del Tesoro

Las acciones operaron en alza en la bolsa neoyorquina como consecuencia de una caída en el rendimiento de los Bonos del Tesoro de EEUU y tras la nueva comparecencia del presidente de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, en el Capitolio donde anticipó que habrá un nuevo ajuste de 75 puntos básicos en la tasa de referencia del organismo a fines de julio.

El promedio industrial Dow Jones ganó 0,6%, el índice ampliado S&P 500 subió 1% y el indicador tecnológico Nasdaq escaló 1,6%, de acuerdo con datos proporcionados por el New York Stock Exchange (NYSE).

El rendimiento del Bono del Tesoro a 10 años, que ayuda a fijar las tasas hipotecarias, cayó hoy al 3,09% contra el 3,15% del cierre del miércoles.

Esto cambió la tendencia descendente del mercado accionario y a partir del mediodía se observó un claro apetito comprador.

Las materias primas, desde el petróleo hasta el cobre y el trigo, se mantuvieron bajo presión a medida que aumentaban las señales de disminución de la demanda.

Las solicitudes de desempleo se mantuvieron cerca de un máximo de cinco semanas, mientras que la actividad manufacturera y de servicios en Estados Unidos se enfrió en junio.

El presidente de la FED, Jerome Powell, calificó su compromiso de frenar la inflación como "incondicional" y otro de sus colegas respaldó el aumento de las tasas de interés en 75 puntos básicos a fin de julio.

"Tenemos un mercado laboral que es insosteniblemente caliente y estamos muy lejos de nuestra meta de inflación", dijo Powell al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, durante su segundo día de testimonio semestral en el Congreso.

"Realmente necesitamos restablecer la estabilidad de precios, volver a bajar la inflación al 2%, porque sin eso no podremos tener un período sostenido de máximo empleo", añadió.

"La gente espera que la inflación vuelva a bajar a niveles consistentes con nuestro mandato de estabilidad de precios. Pero no hemos tenido una prueba como esta. No hemos tenido un período prolongado de alta inflación durante mucho tiempo. Así que no es un lugar cómodo para estar".

Lo mejor del Dow Jones fue para Salesforce +3,3%, Merck +3,2%, Nike 2,9% y Procter & Gamble +2,7%.

En el S&P 500 se destacaron Autodesk +8,4%, Factset Research +8%, Ceridian +7,2% y Whirlpool +7%.

Las subas más importantes del Nasdaq se anotaron en DataDog +10,4%, Zscaler +9,2%, Okta +8,6% y Lucid Group +7%.

En Europa, las acciones cerraron a la baja, ya que los crecientes temores de una recesión inminente pesaron sobre la confianza de los inversores.

Los datos de los índices de gerentes de compras de Francia y Alemania para junio fueron más débiles de lo esperado, lo que se sumó a los temores de recesión.

En el índice líder Euro Stoxx 50 que bajó 0,8% se destacaron las subas de la española Iberdrola +3,8%, la francesa LVMH +2,6%, la neerlandesa Prosus +2,2% y las francesas L'Oreal y Hermes +2%.

En Londres, el FTSE cayó 1%, el DAX de Frankfurt bajó 1,8%, el CAC 40 de París se contrajo 0,6%.

En el Mediterráneo, el IBEX 35 descendió 0,5% mientras que el MIB de Milán retrocedió 0,8%.

Con información de Télam