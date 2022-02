Transporte en Entre Ríos: llegarán más subsidios y recalculan boletos urbanos

Pese al anuncio del desembolso de subsidios aportados por Nación y la provincia, empresas de colectivos aseguraron que no es suficiente. Advierten con retirar unidades de las calles, ponen en duda el pago de salarios, autodecretaron la "emergencia" del sector y piden aumento del pasaje.

La disputa por los subsidios al transporte urbano de pasajeros parece tomarse un respiro, luego de que el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, firmara con gobernadores de distintas provincias un incremento de los aportes que llegarán a oxigenar las arcas de las empresas que prestan el servicio. En Entre Ríos, en particular, se complementarán con recursos que serán enviados desde el Tesoro de la Casa Gris, equivalentes, en porcentaje, a los enviados en 2021. Sin embargo las compañías han decidido que, por el momento, el anuncio no es suficiente. Advirtieron que quitarán unidades de circulación el fin de semana, adelantaron que ven difícil cumplir con sus obligaciones en materia salarial, autodecretaron la "emergencia" del sector y subrayaron nuevamente la necesidad de que se revisen los precios de los pasajes en las ciudades del país. Algo que, particularmente en la provincia, ya se está haciendo desde fines del año pasado.

Los cruces por los repartos de subsidios no son novedad. Hace años que dirigentes de diversos sectores vienen alzando la voz por el reparto desigual de recursos en las provincias en relación a Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Pero no fue hasta que el Gobierno Nacional dio el paso de revisarlos que el tema pareció no tener mayor trascendencia. Ministros de Transporte, dueños de empresas, intendentes y legisladores han advertido en más de una ocasión la injusticia que significa que en CABA un boleto cueste $18, contra los $45 de, por ejemplo, Paraná. Al margen de ello, la novedad de la suba rubricada en las últimas horas trae previsibilidad a un sector que viene en conflicto de manera constante, con un panorama que se agravó mucho más con la pandemia, donde la carga de pasajeros disminuyó, en algunos casos, en un 95%.

"Es muy importante porque asegura que muchas trabajadoras y trabajadores puedan acceder a un boleto razonable para que puedan concurrir a sus lugares de trabajo, y lo que es mejor aún, que se pueda garantizar y sostener el servicio público de transporte, que es esencial y permanentemente utilizado", señaló Bordet luego de firmar el convenio para que lleguen más recursos a la provincias. Con los fondos, se solventarán gastos de 18 empresas urbanas y 40 provinciales, que también reciben dinero de la provincia, gracias a un decreto que creó un fondo especial que se mantendrá por seis meses y que duplicará la masa dedicada al tema en relación al año pasado.

Pese al anuncio, pocos minutos después se dio a conocer un comunicado de la Federación Argentina de Transportes por Automotor de Pasajeros -Fatap-, dentro de la cual están, por ejemplo, las empresas Mariano Moreno y ERSA, que concesionan el servicio en Paraná. En el escrito, la entidad advirtió la necesidad de reducir servicios el fin de semana largo, como consecuencia de no haber recibido subsidios nacionales en lo que va de 2022. Consideraron la decisión como "extrema" y, en ese sentido, señalaron que el no envío de fondos "agrava el extremo estado de situación por si dramático que vive el transporte del Interior del país". Anticiparon, en la misma línea, que habrá problemas en el pago de los salarios de los choferes.

"Informamos a la comunidad, que las empresas de transporte del Interior del País adoptarán desde el día 26/02/22 un sistema de prestación de servicios en el marco de la Emergencia del Transporte del Interior, que por este medio declaramos formalmente, consistente en la reducción de los servicios nocturnos durante los días 26, 27 y 28/02 así como en los diurnos y nocturnos durante el feriado de carnaval, previéndose la suspensión efectiva del personal afectado a dichos servicios, con el consiguiente descuento en los salarios del mismo", remarcaron las empresas.

Desde Fatap aclararon que la determinación se basa no sólo en la deuda que mantiene el Estado nacional, sino que también en "el hecho de que las tarifas que los poderes concedentes determinan para los servicios que prestan las asociadas a FATAP son insuficientes para mantener la ecuación económica de los contratos de concesión vigentes".

La revisión del boleto no es una solicitud nueva por parte de las empresas. A fines de 2021 Buses Paraná -UTE que nuclea a las dos sociedades mencionadas- elevó al Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU), órgano regulador, un pedido de incremento del ticket. Rápidamente desde la Municipalidad salieron a aclarar que era sólo una intención, que primero debía incorporarse al temario del ente y que luego demandaba estudios de costos, un análisis del Poder Ejecutivo y una norma al respecto. Naturalmente, la discusión quedó en suspenso hasta 2022.

Entrado el presente período, las partes hicieron saber sus cálculos. Del lado de las empresas, consideran que el boleto debería costar $90, casi el doble de lo que cuesta hoy: $45,30. Desde Juntos por el Cambio, por otro lado, indicaron que su relevamiento concluyó un pasaje de $59,70, apenas por encima de los $57,80 que resultó de un estudio realizado por Carlos Maistarrena, especialista en costos asignado por el Poder Ejecutivo y al cual adhiere el bloque justicialista.

"Todavía el intendente no ha remitido el pedido de aumento que considera. De la última reunión en adelante no hubo mayores novedades, excepto por los estudios de costos e informes. No sabemos si irá en línea con el informe técnico de Maistarrena o pondrá un valor distinto", indicó a El Destape, Maximiliano Rodríguez Paulín, concejal de Juntos por el Cambio. Asimismo, advirtió: "Hasta tanto no suceda esto y las empresas no se comprometan a brindar el servicio que corresponde, con 190 unidades que garanticen la frecuencia, no vamos a dar el debate por ningún tipo de aumento. Requerimos que el Departamento Ejecutivo controle. Y una vez que se cumpla lo básico del contrato, evaluaremos un incremento. Pero mientras no haya calidad en el servicio, no daremos la discusión".

Paulín recordó que la última vez que se aumentó el pasaje, la propuesta del bloque opositor fue un incremento escalonado y controles en el servicio: "No tuvimos acompañamiento y se dio la suba n un solo tramo. Y tal cual anticipamos, no se cumplió con las unidades en calle. En promedio, en 2021 hubo 113 colectivos, cuando debía haber 190. Es el 60% del total".

Por el lado del peronismo, consideran que la postura de JxC es "ridícula". Al menos así lo dejó en claro en contacto con El Destape, David Cáceres, edil oficialista. "Fueron a la reunión con un estudio de costos más alto que el nuestro y ahora se oponen a votar este aumento. Está claro que es una posición política, de oponerse por oponerse".

El concejal reconoció las quejas de los usuarios y de que el sistema de transporte urbano es "deficiente". Pero aclaró: "En todas las reuniones del Situ s le hace saber a las empresas lo que no cumplen, se les marca los errores y se les pide que estén sujetos a los que indica el pliego. Es un tema complejo, que estamos intentando afrontar y resolver". Apuntó además que la estructura de costos que presentó el PJ "es acorde al sistema que se presta", es decir, teniendo en cuenta las unidades que las empresas tienen en circulación, los modelos de las unidades y las frecuencias: "Así y todo, siguen obteniendo ganancias. Y más aún ahora con el nuevo convenio firmado a nivel nacional. Nuestra prioridad es mejorar el sistema y en eso estamos trabajando".

En Concordia se está dando un debate similar. Las compañías que prestan el servicio en la localidad mantuvieron contacto con los concejales a fines del año pasado, pidiendo que el boleto pase de $48 a $75. Ahora, aspiran a retomar la discusión y llegar a una conclusión a la brevedad.

"Sobre los subsidios no tenemos novedades, más de lo que se anunció. Es decir, no sabemos cuándo van a llegar y cuánto va a llegar", explicó a El Destape, Daniel La Palma, titular de la Cooperativa "12 de Octubre", una de las empresas de colectivos que circula en la ciudad. El dirigente apuntó luego: "Los subsidios son fundamentales, porque sin ellos sería todo mucho más caro y más difícil. Asimismo, si no son depositados a la brevedad vamos a estar en problemas, porque ya le debemos plata a proveedores y se nos puede dificultar el pago de los salarios".