El Ente Nacional Regulador de la Electricidad multó a Edesur por incumplir las obligaciones establecidas en el contrato de concesión y en el Estatuto Social de la Empresa. Mediante la Resolución 43, el interventor del ENRE sancionó a la empresa distribuidora por llevar adelante el programa piloto Asistencia al Hogar, un programa que consta de un servicio tercerizado de Edesur, a través de la alianza de Enel X con una empresa de Seguros y que incluye el ofrecimiento a los usuarios y usuarias de diferentes Microseguros que serán cobrados mediante la Liquidación de las facturas.

La sanción a la Empresa es por incurrir en el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de concesión y en el Estatuto Social de la Empresa. Para obtener el permiso del ENRE para realizar una actividad que está fuera del alcance de la regulación de la actividad de distribución del servicio público de energía, la concesionaria debe presentar ante el ente regulador la información correspondiente sobre las características de la actividad que desarrollará y esperar la autorización del Ente Regulador. Sin esta autorización, la distribuidora no puede llevar adelante ninguna actividad no regulada.

Edesur no sólo no presentó ninguna documentación sobre la actividad que llevará adelante, sino que, en el año 2019, comenzó a desarrollar la actividad sin que el Ente estuviera en conocimiento, según el comunicado oficial. En este marco, el ENRE decidió multar a Edesur y resolvió que, en el plazo de 10 días hábiles, deberá enviar toda la información correspondiente al plan piloto Asistencia al Hogar para la Prestación de Servicios de Asistencia a Hogar.

La semana pasada, el ENRE sancionó a las distribuidoras Edesur y Edenor por haber aplicado cargos ilegítimos en la facturación del servicio público de electricidad y ordenó la anulación de cargos e intereses aplicados ilegítimamente a los usuarios y usuarias. El organismo también estableció que "el pago de las multas a sea en favor de los y las usuarias afectadas/as".

La sanción responde a una serie de denuncias. "Son aproximadamente 300, de las cuales 251 corresponden a la Empresa Edesur y 46 a Edenor. Entre los barrios con mayor cantidad de usuarios y usuarias afectadas por la problemática se encuentran CABA, Lomas de Zamora, Lanús y Quilmes", detalló el ente regulador. A través de las Resoluciones N°38/2020 y N°39/2020, el Interventor del Ente Regulador dio respuesta a una problemática expuesta por la Comisión de Usuarios Residenciales (CUR) e ignorada por la gestión anterior.