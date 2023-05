Quita de subsidios: el Gobierno aclaró cómo es el mapa de tarifas y cuántas personas se anotaron a la segmentación

Alrededor del 30% de la población no requirió el subsidio en el marzo del lanzamiento de la segmentación. Dentro de ese universo se estima que hay familias que podrían contar con el beneficio por su condición socioeconómica.

El subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, afirmó que un 67% de los usuarios de luz y gas tienen tarifas subsidiadas, y afirmó que la población restante no requirió el subsidio o tiene ingresos mayores a tres canastas básicas. Sin embargo, aclaró que estiman que hay segmentos sociales que podrían acceder al beneficios por su condición de ingresos.

"Más de 67% de la gente hoy está subsidiada y hay un 33% que no tienen subsidios porque han decidido no solicitarlo", afirmó Yanotti en declaraciones a radio Metro. Al mismo tiempo, señaló que "cualquiera que necesite el subsidio lo pide y listo, porque la premisa es que el asalariado durante nuestro Gobierno le ganen los salarios a la tarifa, por eso eso está congelado desde comenzó nuestro Gobierno".

"Entendemos que hay más familias que tienen que estar subsidiadas, por lo menos 10% más que sería la clase media, que están arriba de la pobreza pero por debajo de las tres canastas básicas", agregó. En cuanto a la quita de subsidios a las boletas de luz y gas que se implementará a partir de mayo, señaló que "le está aumentando a las personas que ganan más de tres canastas y media básicas, son 670 mil pesos de piso en blanco, o a las personas que decidieron no solicitar el subsidio".

Cuánto aumentará la tarifa

En declaraciones previas realizadas a radio Mega, el funcionario aseguró que "el incremento para el sector que tendrá la quita, en un consumo promedio va a ser unos 3000 más impuestos". En ese sentido, subrayó que "la prioridad siempre es proteger al que más lo necesita y quitar el subsidio a quien no lo necesita o no lo requiere", y destacó que el 75 % de los comercios no van a tener incrementos.

"Desde que empezó la segmentación (Julio 2022) , la tarifa para las personas a quienes les corresponde el subsidio, no ha aumentado. La meta fiscal está sobre cumplida porque los subsidios hoy están proyectados a ser menos de 1 punto del PBI", aclaró Yanotti.

Ajustan tarifas de energía eléctrica para el nivel 1

La Secretaría de Energía dio a conocer la programación estacional del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para el período mayo-octubre, que contempla la reducción del 31% del subsidio para los usuarios de mayor capacidad económica (nivel 1) y también para el excedente de consumo de 400 kwh mensuales para los de nivel medio, en tanto los beneficiarios de la tarifa social no tendrán modificaciones.

La medida se dispuso a través de la resolución publicada el martes en el Boletín Oficial, que en los hechos implica un impacto promedio de $ 3.000 en las facturas de los usuarios comprendidos en el segmento con ingresos familiares superiores a tres veces y media la Canasta Básica Total (CBT) de un hogar de cuatro integrantes, que en la actualidad equivale a $ 669.298,17 mensuales.

También incrementa en un 60% el precio spot máximo del MEM, que pasa de los $ 1.682 por Mw/h vigente entre noviembre de 2022 y abril de este año a $ 2.691 para el semestre mayo-octubre.