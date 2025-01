Daniel Marx, presidente de Edenor: "Recién en dos veranos habrá mejoras en el servicio"

El presidente de la empresa Edenor, Daniel Marx, adelantó que recién en 2027 habrá mejoras sustanciales en el servicio eléctrico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La declaración se enmarca en la falta de suministro de luz que sufren numerosos barrios del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires tras las elevadas temperaturas registradas las semana pasada.

“En materia energética uno no puede esperar resultados inmediatos en materia de inversión. Este verano y el próximo seguirán los cortes de luz y después la situación mejorará, pero no es que en el interin no se hace nada”, reconoció Marx a El Destape 1070. Aún así, destacó que “Edenor tiene muchos menos cortes que los establecidos por la regulación como tope”.

Pese a la baja de las temperaturas -respecto de los picos que tocó la semana pasada se registran casi diez grados menos- se mantienen sin suministro de electricidad a 8.884 usuarios de la distribuidora Edesur y 1748 de Edenor. Transcurridos cinco días desde que se inició el apagón de Edesur que dejó a más de 70.000 usuarios sin energía eléctrica, diversas familias siguen sin servicio, según informó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

La electricidad tiene dos nodos clave que se ponen en tensión cuando la temperatura aumenta: por un lado la generación de energía y por el otro el transporte y distribución a los hogares y empresas. Una ola de calor con máximas superiores a los 30° de forma sostenida compromete a ambos eslabones de la cadena.

Qué dijo Daniel Marx sobre las negociaciones entre Argentina y el FMI

Por otra parte, el exsecretario de Finanzas sostuvo que “con el Fondo hay una negociación avanzada" que "puede servir como llave a otros tipos de financiamiento”. Además, apuntó que “el número de lo que el Fondo va a presentar surge de una cálculo que se hace de las reservas brutas contra las netas y el cálculo que hace el FMI de las reservas netas da negativo”.

“El Fondo pide una opinión de saber si el legal o no lo que pide la Argentina. El Gobierno ha mandado mensajes diversos con respecto a la acumulación de reservas”, definió Marx. Según su visión, la administración libertaria "está equilibrando las cuentas fiscales, eso le hace bajar las necesidades de financiamiento, le hace bajar la inflación y eso atrae algunos capitales". Y concluyó: "Ahora, después de eso hay un programa de desregulación que atrae a las iniciativas privadas”.