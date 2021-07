Programa Te Sumo para empleo joven: cómo inscribirse y en qué consiste el nuevo incentivo

El Gobierno lanza Te Sumo para impulsar el empleo de 50.000 jóvenes con una mirada estratégica que toma en cuenta la perspectiva de género.

El Gobierno lanzó este miércoles el programa Te Sumo, que permitirá crear empleos para 50.000 jóvenes. El programa fue delineado por la jefatura de Gabinete con los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Productivo y permitirá fomentar, a partir de una capacitación integral y una serie de estímulos fiscales para las micropymes, la inserción laboral de jóvenes de 18 a 24 años en pequeñas y medianas empresas con secundario completo y sin relación laboral formal. El Estado pagará hasta el 70 por ciento de la totalidad del salario y llevará a casi cero los aportes patronales. El programa incluye una mirada estratégica que toma en cuenta la perspectiva de género, ampliando los beneficios a las empresas si contratan a mujeres o personas no binarias.

"El único modo de inclusión es el salario y el empleo en relación de dependencia, después de cuatro años perdidos", sostuvo el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. De acuerdo con los datos del INDEC, en el primer trimestre del año la desocupación se ubicó para las mujeres en el 12,3 por ciento, mientras que para los varones fue de 8,5 por ciento. En el rango de entre 14 y 29 años, la desocupación asciende para las mujeres el 24,9 por ciento, por encima del 23,9 por ciento de igual período del 2020, mientras que en varones alcanza el 17 por ciento, por debajo del mismo trimestre del año pasado (18,5 por ciento).

"La tasa de desempleo es más baja en los varones respecto a un año atrás y el de las mujeres es más alta, porque los sectores que se reactivaron son actividades que se fueron masculinizando", explicó el titular de la cartera de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas. La reducción de las contribuciones patronales durante el primer año desde la contratación, alcanzará a un 95 por ciento del total en caso de mujeres y personas no binarias, y será del 90 por ciento para los varones.

Cómo es el programa Te Sumo

El lanzamiento se realizó en la empresa AD Barbieri, dentro del Parque Industrial de Almirante Brown. Las pequeñas y medianas empresas que contraten jóvenes a través del programa se verán beneficiadas con una reducción en aportes patronales y además recibirán un apoyo económico del Estado para el pago del salario durante los primeros 12 meses a partir del alta laboral de las y los jóvenes.

"El objetivo es darle un impulso al trabajo y la capacitación laboral en pymes a unas 50 mil personas de entre 18 y 24 años, con estudios secundarios completos y sin empleo formal, según confirmó Kulfas a El Destape Radio. En el caso de las capacitaciones, la contraprestación será de hasta 15.000 pesos por mes, durante medio año, en trabajos de cuatro horas por día. Una vez completado el proceso de capacitación laboral, las empresas podrían contratar a los jóvenes de manera estable.

También se estimulará la inserción laboral. El Gobierno hará un aporte para el pago de salarios a través del Programa de Inserción Laboral del Ministerio de Trabajo, durante el primer año desde la contratación. Cubrirá el pago de hasta un 70 por ciento del salario durante los primeros 12 meses a partir del alta laboral.

El aporte del Estado por cada salario se adecuará al tamaño de la empresa. En el caso de las micro empresas, el aporte será de 18.000 pesos por cada salario; en las pequeñas, de 14.000 pesos y para las medianas, de 11.500 pesos.

Los beneficios para las empresas serán mayores en caso de contratar mujeres o personas no binarias. La reducción de las contribuciones patronales durante el primer año desde la contratación, alcanzará a un 95 por ciento del total en caso de mujeres y personas no binarias, y será del 90 por ciento para los varones. "'Te Sumo' continúa la línea de las políticas de género que impulsa el gobierno nacional", explicaron desde el Gobierno. También habrá un aporte económico para el sostenimiento de la nueva contratación a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, del Ministerio de Desarrollo Productivo, durante los primeros 12 meses desde la contratación. El Estado pagará 13.000 pesos en caso de mujeres y personas no binarias y 10.000 pesos en varones.

La Pyme que quiera calificar a "Te Sumo", tendrá que inscribirse en el portal de empleo (https://www.portalempleo.gob.ar/ ) y acceder al botón "Programa Te Sumo". Luego, la oficina de empleo del ministerio de Trabajo mas cercana al domicilio de la Pyme, se va a contactar, explicaron desde el Gobierno. Podrán inscribirse pymes de todo el país