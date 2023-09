Sergio Massa cruzó a Milei y Bullrich por las Islas Malvinas: "Nuestra soberanía no se negocia"

"Algunos plantean cambiar islas por medicamentos y otros directamente entregar las Malvinas", criticó el ministro-candidato durante un acto en Ituzaingó.

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) en las elecciones 2023, Sergio Massa, cruzó a los candidatos Javier Milei y Patricia Bullrich por sus posturas respecto a la defensa de las Islas Malvinas y aseguró: "Nuestra soberanía no se negocia". Además, criticó al bloque de Juntos por el Cambio (JxC) por no votar a favor de la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.

"Mientras algunos plantean cambiar islas por medicamentos, y otros directamente entregar las Malvinas, seguimos convencidos de que nuestra soberanía no se negocia", afirmó Massa en un acto realizado en la localidad bonaerense de Ituzaingó.

Por otra parte, lanzó un mensaje contra la oposición, que pretende bloquear la discusión sobre Ganancias en el Congreso: "Se tiran en palomita para bajarle el impuesto a las empresas grandes o extranjeras. Eso son los dos modelos de país que estamos discutiendo".

Ganancias al Congreso

El Frente de Todos logró construir junto a los diputados provinciales, federales, la izquierda, libertarios, y de Evolución Radical el quórum para habilitar la sesión especial en la que busca tratar el proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias, que elimina la cuarta categoría y crea un tributo a los altos ingresos. La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, anunció a las 13.15 que se habilitaba la sesión con 130 legisladores presentes -uno más que el número reglamentario de 129-, aunque en ese momento aún estaban parados algunos legisladores del oficialismo.

Al comenzar la sesión, Moreau dijo estar "contenta y aliviada por el quórum, en una de las sesiones más importantes" y expresó su agradecimiento "a todo nuestro espacio político y los que no dieron quorum tendrán que dar explicaciones a la gente y su conciencia". El grueso de Juntos por el Cambio (JxC) mantuvo su postura de no dar quórum y solo se desmarcaron de la estrategia de la coalición opositora los legisladores de Evolución -la agrupación de Martín Lousteau- Emilio Yacobitti, Dayna Tavela, Gabriela Brouwer de Koning y Marcela Antola.

Además aportaron a reunir el número reglamentario, el riojano de la bancada Ser, Felipe Álvarez, un aliado de JXC, su compañero de bloque, el sindicalista y gobernador electo de Santa Cruz, Claudio Vidal, y el mandatario electo de Neuquén, Rolando Figueroa, representantes de distritos con grandes emprendimientos petroleros. El candidato a presidente de la Libertad Avanza y su compañera de fórmula, Victoria Villarroel, dieron quórum tras confirmar esta mañana que votarán a favor del proyecto de reforma a ganancias.