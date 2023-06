Elecciones 2023: Massa destacó el trabajo público-privado: "Ser soberanos y tomar nuestras decisiones"

El ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, encabezó este jueves la inauguración de una planta de elaboración de aceite de soja verde en el partido bonaerense de San Andrés de Giles.

En la planta de procesamiento de soja Oil Green de la empresa pyme Rumará, el funcionario destacó "el trabajo conjunto entre el sector público y privado es el único camino para poner de pie a la patria" e indicó: "Este es un símbolo de lo que la Argentina puede y es la demostración de que la unidad de la familia argentina, del campo y la industria".



En una de sus primeras actividades tras la oficialización de su precandidatura, Massa afirmó que la puesta en marcha de la planta -en la que se produce aceite y spellers de soja de manera sustentable-, "es la combinación de un montón de herramientas que resumen lo que podemos hacer los argentinos si somos capaces de alinear el trabajo del Estado, el deseo de inversión, la capacidad y el talento del sector privado y, sobre todo, la vocación emprendedora de los argentinos".

"Es un ejemplo de cómo agregar valor para generar dólares que nos saquen definitivamente de esa idea de dependencia, de que cada cinco o diez años tengamos que andar yendo a pedir dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), a mendigar como si los argentinos no fuésemos capaces de generar por nosotros mismos para poder autoabastecernos, ser soberanos y tomar nuestras decisiones", enfatizó el ministro.

Otro de los funcionarios presentes en el acto, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, recordó que durante su gestión al frente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) otorgó el préstamo para llevar a cabo el emprendimiento de la firma Rumará. En ese marco, señaló: "Esto es industrializar la ruralidad, ponerle un segundo piso al campo, terminar con restricción externa, y pasar de soja US$ 500 a transformarla en US$ 1.600".

Por otro lado, De Mendiguren remarcó que "en mayo va a volver a crecer la industria y vamos a concretar el primer semestre del año con el mayor índice de crecimiento de los últimos 8 años".

"Estamos bajando la desocupación y la industria por 37 meses consecutivos generó empleo formal directo", dijo, para luego enfatizar que "la Argentina productiva se está poniendo de pie, no vamos a abandonar este camino. Tenemos las propuestas concretas que acá se ven para no dudar y nunca más volver a donde no queremos estar".

Por último, el presidente de Rumará, Gustavo Miroglio, dio detalles de la iniciativa, precisó que en la actualidad cultivan 9.000 hectáreas de soja en el partido de San Andrés de Giles y contó que la planta comenzó con la producción de aceite ayer con una capacidad de 100 toneladas diarias, un volumen que en las próximas semanas trepará a 250 toneladas.

También participaron del acto la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, y el intendente de San Andrés de Giles, Miguel Gesualdi.

