28S: las demandas económicas que los feminismos llevan a las calles para frenar a Milei en las elecciones 2023

La defensa del trabajo, acceso a la vivienda, educación y la salud pública en el centro de la escena frente a programas electorales que proponen ajuste, desregulación laboral y recortes estatales.

Este jueves los feminismos del país volverán a las calles bajo la consigna “unidad frente al avance de la derecha, y en defensa de nuestros derechos” a menos de un mes de las elecciones 2023. Uno de los ejes centrales de la movilización que se concentrará frente al Congreso tiene que ver con las demandas laborales que pasan por el rechazo “a una reforma laboral en desmedro de lo conquistado” así como “al recorte de 15 puntos del PBI que afecte la educación y salud”, al tiempo que se reclama “aumento de los ingresos de trabajadoras formales e informales, reconocimiento del trabajo comunitario y de tareas de cuidados”, según indicaron a este medio desde la organización de la jornada.

En ese sentido desde la intersindical de trabajadoras, que reúne a las diferentes centrales sindicales y a los movimientos sociales, aseguraron que “es prioridad volver a la calle y convocar a la unidad del movimiento, demostrar nuestra fuerza” en un contexto donde “se puede ver afectada la posibilidad de muchas mujeres de jubilarse, donde nos amenazan con más ajuste y más deuda”. En la agenda feminista de esta movilización, la lucha por vidas dignas y por los derechos de las trabajadoras está en el centro de la escena.

Puntualmente, la movilización se fue gestando desde agosto pasado tras los resultados electorales que posicionaron en primer lugar al candidato presencial de la Libertad Avanza, Javier Milei. El programa económico del libertario incluye flexibilización laboral, salarios de subsistencia mínima, eliminación de las indemnizaciones por despido, y acceso a educación y salud según capacidad de pago. El candidato aseguró que de ganar las presidenciales avanzaría contra los Convenios Colectivos de Trabajo, privatizaría las jubilaciones, y que “sacaría” el artículo 14 bis de la Constitución nacional que fija que el salario el trabajador debe ser suficiente para satisfacer necesidades vitales de alimentación adecuada, vivienda digna, esparcimiento, educación, salud, transporte, vestimenta, vacaciones y previsión. Se agrega a esto la persecución sindical de quienes se oponen a la naturalización del trabajo precario, a un mayor endeudamiento de las economías familiares y al aumento de la pobreza de las mayorías.

La convocatoria es para este jueves 28 de septiembre a las 16hs en Plaza de Mayo para marchar hacia el Congreso donde se leerá un documento unificado y habrá un festival.

La agenda laboral en la agenda feminista

El 28 de septiembre es el Día de la Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, sin embargo, este año la fecha está atravesada por la coyuntura electoral y las propuestas de gobierno que incluyen la posibilidad de ir contra un sinnúmero de derechos de las y los trabajadores.

“Este 28 vamos a plantear tres ejes centrales. Por un lado, el eje laboral, que tiene que ver con el aumento de los ingresos de trabajadoras formales e informales por encima de la inflación, reconocimiento del trabajo comunitario y reconocimiento de las tareas de cuidados. Un segundo eje, se vincula con la necesidad de una mayor inversión del Estado para garantizar el acceso a la vivienda con regulación del mercado de alquileres y poniendo fin a la especulación inmobiliaria, y un tercer eje apunta a mejorar la inversión del Estado en prevención de las violencias, en salud pública y en educación”, detalló en diálogo con El Destape, Luci Cavallero, militante del colectivo Ni Una Menos e investigadora especializada en deuda y género.

La intersindical de mujeres reúne a trabajadoras que pertenecen a la CGT, CTA- Autónoma, CTA de las y los Trabajadores, así como a la UTEP, el Sipreba, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo y los movimientos sociales. “Este 28 salimos con una agenda que hemos podido acordar y que tiene que ver principalmente con frenar el avance de la derecha porque no vamos a retroceder en nuestros derechos, también con un reclamo en contra del ajuste y el FMI”, señaló Leonor Cruz, secretaria de Géneros y Diversidades de la CTA Autónoma. En esa línea agregó que “el totalmente necesario que se planteen salarios que superen la canasta básica alimentaria y lograr el reconocimiento salarial de las compañeras de la economía popular, no podemos seguir avanzando mientras existe la precarización laboral, que atenta económicamente contra la vida de las compañeras, también insistimos con la necesidad de tener una ley de Cuidado Integral”.

Según Cavallero, la agenda de los derechos laborales implica también “la defensa de lo históricamente conquistado, por ahí pasa la introducción del documento unificado que vamos a leer en el Congreso, donde nos oponemos a cualquier avance de la derecha y de la ultraderecha que quite derechos laborales o que vaya por una reforma laboral en desmedro de los derechos conquistados durante nuestra democracia”. Asimismo comentó que “en el pliego de reivindicaciones hay puntos importantes referidos a una necesidad de mejora de los ingresos, de que los sueldos alcancen y que estén por arriba de la canasta básica y le ganen a la inflación, pero también al reconocimiento del trabajo comunitario y del trabajo no remunerado realizado en nuestras casas. Por lo tanto la agenda del trabajo está el centro de las reivindicaciones, por eso también hablamos de que salimos por medidas que efectivamente mejoren las condiciones de vida, y sabemos que ninguna de esas agendas se va a poder cumplir bajo un gobierno de derecha o ultraderecha”.

Por su parte, Yamile Socolovsky, secretaria de Géneros y Diversidad de la CTA de los Trabajadores, expresó “este 28S vamos a Plaza del Congreso con la consigna ‘Unidxs por una patria soberana y feminista. A las derechas Nunca Más’, que definimos con las compañeras de las tres centrales y de las organizaciones de la economía popular, que hace ya varios años marchamos juntas en el bloque intersindical feminista. Vamos para defender los derechos conquistados, y reivindicar la legalización del aborto que conseguimos en 2020, el matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad de género autopercibida, las moratorias jubilatorias, la institucionalización de las políticas de género y diversidad con la creación del Ministerio, la Ley Micaela, la ESI, son todas conquistas centrales para hacer realidad una democracia con justicia social”.

El avance contra los derechos

Para llevar a cabo la “reforma integral” de 35 años que propone el candidato Milei se requieren, según su plataforma electoral, tres etapas. En la segunda de ellas detalla lo que serían los puntos centrales de una reforma laboral: eliminación de indemnizaciones, de cargas patronales y “costos” laborales, intervención de sindicatos y propone también “achicar el Estado con la oferta de retiros voluntarios”, a lo que se sumaría una “reforma previsional para recortar gasto en jubilaciones”. De igual manera, el plan de gobierno de la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, también propone modificar leyes laborales, según dijo “hay que sacar los convenios colectivos de ultra actividad” en tanto que apuntó a “la racionalización de la empresas públicas” y consideró que “la actual indemnización es un robo”.

“Las propuestas que están circulando, tanto de la candidata Patricia Bullrich como de Javier Milei, hablan de un recorte y un ajuste muy grande en el presupuesto público que podría llevar a grandes niveles de desamparo a una parte importante de nuestra población. En primer lugar, por lo que tiene que ver con el gasto en Seguridad Social asociado, por ejemplo, a la posibilidad de muchas mujeres de jubilarse, que si bien han trabajado toda su vida no tienen aportes previsionales ya sea porque no los hicieron los empleadores o porque han trabajado en sus casas, y frente a esto Milei ya está hablando de volver a las AFJP un sistema que hizo que el sector financiero jugara a la timba con los aportes de las trabajadoras”, analizó Cavallero. En el mismo sentido la entrevistada consideró que “ambos candidatos hablan de tomar más deuda, en el caso de Bullrich plantea -a través de su vocero Carlos Melconian- volver a endeudarse con el FMI” y al mismo tiempo “sostienen un mensaje que apunta a aplicar un plan de ajuste sobre los salarios, sobre la salud y la educación. Milei con su promesa de la motosierra y de bajar 15 puntos en el gasto público aplicaría un recorte brutal, por lo tanto, si bien hay muchísimas cosas que mejorar, sabemos que nuestras agendas no se pueden cumplir bajo esos gobiernos”.

El programa económico del candidato presidencial de la Libertad Avanza incluye una reforma de flexibilización laboral que, como ocurrió en la década de los noventa, va de la mano de una reforma previsional que implicaría la eliminación de la política de moratorias, y el paso a un sistema de capitalización privado. De aplicarse solo se podría jubilar el 10% de las mujeres del país mientras que casi la totalidad de las adultas mayores sería condenada a una mayor exclusión y pobreza. Además, según datos oficiales, más de la mitad del total de quienes acceden a una jubilación (65%) lo hacen a partir de la moratoria previsional, y de ese total en el 76% de los casos son mujeres.

A su turno, la dirigenta de la CTA- Autónoma resaltó que “la intersindical volvió a juntarse porque entendemos que vienen por absolutamente todo. Sabemos que la derecha viene por los sindicatos, por la organización de las trabajadoras y que el ataque es directo cuando plantean una agenda de retroceso en cada uno de los derechos laborales que tenemos, por eso nuestra consigna es unidad de las trabajadoras en contra de la derecha, del ajuste y del FMI”. En igual sentido, Socolovsky dijo “las derechas que hoy expresan las candidaturas de Milei y de Bullrich amenazan explícitamente los avances conquistados, y la posibilidad de seguir construyendo en democracia una sociedad igualitaria y un Estado que dé respuestas a las necesidades populares”.

Puntos en común

La convocatoria de este jueves es resultado de diferentes encuentros y largos debates que comenzaron afines de agosto y que reunieron a diversas organizaciones sindicales, sociales, políticas y feministas. Además de lo que ocurrirá en el Congreso, la jornada se replicará en otros puntos del país.

“Acordamos salir como movimiento feminista a las calles, en unidad de acción y para frenar a la ultraderecha, que no solamente es una opción posible en cuanto a llegar al gobierno sino que también instala discursos que se emiten diariamente desde los medios de comunicación, y generan una pedagogía de la crueldad que se ve traducida en violencias cotidianas. Hay ataques de odio, hay avances en las escuelas contra la ley de Educación Sexual Integral, aparecen discursos negacionistas, por lo tanto los puntos en común tienen que ver con frenarlos y luchar por medidas económicas que hagan más dignas nuestras vidas”, detalló Cavallero, doctora en Ciencias Sociales (UBA).

La secretaria de Géneros de la CTA de los Trabajadores sumó “queremos trabajo con derechos para todes, más educación y salud pública, más universidades gratuitas ‘por todos lados’, vivienda digna, licencias igualitarias para cuidar y un sistema integral de cuidados para que todas las personas tengan los cuidados que necesitan, queremos erradicar la violencia en el mundo del trabajo, niñeces respetadas y felices. Por todo lo que necesitamos para tener un país más justo y una vida mejor desde nuestra central llamamos a votar a Sergio Massa”.

Finalmente Leonor Cruz cerró, “la intersindical volvió a juntarse en unidad ante las propuestas que vienen por todos y todas las trabajadoras. También nos unifica el avance fascista en contra del feminismo, de las mujeres y las diversidades. Queremos plantar bandera de que no vamos a retroceder en ningún derecho, no vamos a aceptar que en la Argentina se instale la teoría del negacionismo, de que se pongan en duda los 30.000 desaparecidos, las trabajadoras sostenemos que es necesario seguir avanzando en una agenda en común, es lo que más nos une y nos fortalece”.