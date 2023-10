Elecciones 2023: Massa adelantó que Roberto Lavagna va a ser "muy importante" en su eventual gobierno

El Ministro de Economía y candidato a Presidente por Unión por la Patria, habló de la formación de su gabinete en caso de ganar las elecciones y mencionó a Lavagna.

A una semana de las elecciones 2023, Sergio Massa brindó una entrevista con Mirtha Legrand y profundizó sobre la conformación de su gabinete en caso de ganar en primera vuelta. Aunque si bien en candidato de UP aseguró que "no va a anunciar cargos hasta después del 22 de octubre", dejó en claro el importante rol que ocupará Roberto Lavagna.

A lo largo de la entrevista, en la que también estuvieron presentes Malena Galmarini, Moria Casán y María Julia Oliván, el actual Ministro de Economía se mostró bastante reservado a la hora de adelantar cómo estará compuesto su gabinete, sino que más bien se enfocó en reforzar sus propuestas y adelantar otras medidas de economía que llevará a cabo. Sin embargo, no pudo esquivar la pregunta y decidió profundizar sobre la conformación actual de los ministerios y qué cambiaría.

"Hay un montón de ministros de este gobierno que conmigo no serían ministros", empezó por decir. Luego, Oliván le preguntó por el rol de Roberto Lavagna y él contestó contundente: "Roberto es alguien a quien yo respeto mucho y vamos a ver. Desde el 10 de diciembre, Roberto va a tener mucho que ver".

Asimismo, se mostró muy convencido de ganar en primera vuelta y aseguró que, en caso de que Milei la alcance y lleguen a la instancia de ballotage, enfrentaría la segunda vuelta con compromiso hacia sus votantes.

Massa, sobre la corrida: "Tengo claro quiénes están haciéndose los vivos"

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UP) para las elecciones 2023, Sergio Massa, advirtió que se va a "ocupar de que vayan en cana" quienes considera que impulsaron la corrida cambiaria del lunes y el martes. "Tengo claro quiénes están haciéndose los vivos, cagando a la gente. Tengo nombre, los nombres los voy a dar en la Justicia", dijo el martes por la noche.

En diálogo con A24, Massa contó que durante el martes se concentró "en decisiones que se van a conocer mañana (miércoles)". En ese sentido, señaló: "Una vinculada a consolidar las reservas para sacar cualquier especulativo, que cualquier ataque especulativo genere la idea de que Argentina es un papel al viento".

"Seguramente mañana se conozca una noticia que la semana que viene va a consolidar el cierre de año para que el próximo presidente no tenga problemas, sea yo o sea otro", sostuvo, de cara a los comicios generales del próximo 22 de octubre, en el que buscará ingresar al balotaje de noviembre.

Respecto a la corrida cambiaria, que hizo que el dólar blue cerrara el martes a un valor de $1.010 para la venta, el ministro de Economía manifestó: "Sobre la irresponsabilidad de algunos aparece el curro de otros. Históricamente en la Argentina el dólar blue, como lo llama todo el mundo, arbitra 4% por debajo de los financieros, el CCL, el MEP. Es màs caro el CCL y el MEP porque son en blanco, pagan impuestos. Casualmente, tuvo sin operaciones 50, 60 pesos de movida. Tengo claro quiénes están haciéndose los vivos cagando a la gente. Tengo nombre, los nombres los voy a dar en la Justicia". Y agregó: "Me voy a ocupar de que vayan en cana, te lo aseguro. Aunque me cueste la elección"

Cuando el periodista Ángel "Baby" Etchecopar le preguntó si las medidas que tomó después de las PASO, en las que Javier Milei fue el candidato más votado, fueron para conseguir un mejor resultado en las generales, Massa aseveró: "Ganancias no me lo puede discutir nadie porque vengo planteando desde el 2013 que el salario no es ganancia. Es más, me peleé con gran parte de mi ecosistema político por ese tema".