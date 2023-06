Elecciones 2023:Juan Grabois adelantó quién sería su ministro de Economía si es presidente

Respecto a su visión sobre lo que haría en sus primeros días de gestión, sostuvo que hay que romper el acuerdo con el FMI.

El precandidato a presidente por Unión por la Patria Juan Grabois adelantó que le "gusta" el periodista Alfredo Zaiat como su ministro de Economía en caso de ganar en las elecciones 2023. El dirigente social anticipó que romperá el acuerdo con el FMI si llega a la Casa Rosada.

“Me gusta Alfredo Zaiat como ministro de economía”, afirmó Grabois en diálogo con El Destape Radio. Respecto a su visión sobre lo que haría en sus primeros días de gestión, sostuvo que "hay que anular el acuerdo con el FMI y suspender los pagos". Al ser más de U$S 45.000 millones, "el problema lo tiene el Fondo", agregó. Y sumó: "Vamos a tener mejores condiciones de negociación cuando planteemos que la deuda es impagable".

"Lo primero que vamos a hacer es la nacionalización de todos los recursos estratégicos. Algunos dirán que es 'castrochavista', pero es más moderado que el noruego: nosotros planteamos el modelo de YPF", consignó Grabois. Otra de las medidas iniciales, señaló que “la propiedad ociosa tiene que pagar un impuesto especial”. Y agregó: “Si tenés que pagar el triple de impuestos la vas a alquilar”.

Grabois habló de la interna en UP

Juan Grabois, se refirió al debate dentro de Unión por la Patria (UP) por las elecciones 2023, aseguró que "el que gana, gana y el que pierde acompaña" y se diferenció de lo que ocurre dentro de la feroz interna que protagonizan Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio (JxC). "La diferencia es el contexto, no es lo mismo el de UP que el de JxC. En UP hay límites, quien sea el candidato tiene limitaciones. Del otro lado, están compitiendo a ver quién es más represor", analizó.

En diálogo con El Destape Sin Fin, el líder de Frente Patria Grande habló de las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto y aseguró que, más allá de la interna, "la contradicción principal está en el proyecto inhumano de Larreta y Bullrich". En esa línea, sostuvo que los mercados "lograron que el 70% del voto en Argentina esté concentrado en candidatos que defienden intereses de minorías" y separó las internas entre los dos espacios políticos más importantes de la actualidad.

"La diferencia es el contexto: no es lo mismo el contexto de UP que el de JxC. En Unión por la Patria, sea quien sea el candidato, tiene limites y limitaciones por ejemplo no puede avanzar en una política represiva. En el de JxC, están compitiendo a ver quién es más represor. Por eso Larreta se corre a una posición de centro-autoritario", aseguró.