El Gobierno le hace frente a la corrida y le pide a Milei que sea responsable

El candidato de La Libertad Avanza salió a agitar una corrida contra el peso y Sergio Massa le respondió con dureza. El efecto de la unificación cambiaria y la expectativa por la posibilidad de una nueva suba de la tasa de interés el próximo jueves.

En el Gobierno consideran que las irresponsables afirmaciones de Javier Milei forzaron una corrida en un delicado contexto preelectoral y de escasez de dólares, por lo que reclaman que deje de lado la irresponsabilidad y ponga un freno, mientras se preparan para afrontar las complicadas ruedas cambiarias que quedan hasta el 20 de octubre.

El oficialismo salió en tándem a responder el pedido del candidato presidencial de La Libertad Avanza en las elecciones 2023 de no renovar los plazos fijos y de actuar en contra del peso. "Cuando veo a un candidato que por un voto puede prender fuego una casa, la verdad es que me preocupo", alertó Sergio Massa el lunes. Este martes, luego que el dólar blue superase la barrera de los 1000 pesos, el candidato de Unión por la Patria y ministro de Economía agregó que no va a "parar hasta no ver presos" a los "4 o 5 vivos" que operan en las cuevas a favor de su suba.

"Mientras hay preocupación, en lugar de llamar a la tranquilidad Milei quiere que siga subiendo el dólar. Es incendiario y peligroso para la estabilidad del país. Genera controversia y una situación mala para los mercados, mientras desprecia la vida y los ingresos de la población", señalaron en el mismo sentido fuentes oficiales.

Más allá de estos argumentos, algunos en el Gobierno entienden que se trata de una estrategia defensiva de Milei, quien busca "meter más quilombo en el sistema cuanto peor le den las encuestas" y que, por ello, intenta adelantar una situación de corrida cambiaria y bancaria antes de la elección, especulando con que mejore su intención de voto.

Este martes, los bancos, en un inédito comunicado conjunto de todas sus cámaras patronales, le pidieron a los candidatos presidenciales que muestren "responsabilidad en sus campañas y declaraciones públicas", así como no hacer "declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras", en una obvia referencia directa a Milei, aunque sin nombrarlo.

Lo cierto es que en el propio oficialismo coinciden con esta postura y entienden que, en el actual contexto de escasez, no será fácil afrontar las seis ruedas cambiarias que quedan hasta el viernes preelectoral de la semana próxima si el candidato de La Libertad Avanza no modifica su actitud de los últimos días y no le baja el tono a las declaraciones incendiarias.

Dos nuevas medidas para hacer frente a la corrida

Este martes, el Gobierno oficializó dos nuevas medidas que buscan aliviar este panorama inmediato. Por un lado, formalizó el nuevo dólar exportador para pymes, petróleo, autos y pesca con el mismo esquema de liquidación de un 25% al dólar CCL que rige para el agro. Por otro, unificó el dólar ahorro, tarjeta y Qatar en un nuevo tipo de cambio encarecido, con un 100% de impuestos sobre el dólar oficial.

Son dos políticas que podrían, respectivamente, generar una mayor entrada de dólares y restringir su goteo. En particular, la unificación cambiaria apunta a bajar los incentivos a gastar con tarjeta, lo que demanda dólares oficiales. Aun así, en el oficialismo admiten que, pese a la intervención activa del Banco Central, estas medidas pierden efectividad con la brecha aumentando cada vez más.

Así, la expectativa recae sobre la posible suba de la tasa de interés, que deberá definirse el próximo jueves cuando se conozca la inflación del Indec de septiembre. Hoy, una nueva suba de la tasa es un escenario factible. No solo por las declaraciones de Milei sino porque en agosto pasado se mantuvo sin cambios, por lo que no se cumplió con el objetivo de mantener un retorno positivo a nivel mensual.

Sin embargo, hasta ahora, según pudo saber El Destape, no hay un criterio único en el BCRA sobre qué hacer al respecto, y sus directores se dividen entre los que quieren mantenerla en su nivel actual y los que la quieren subir. Todo se terminará de definir en la reunión del directorio.