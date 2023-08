El Gobierno desmintió a Larreta: "Estamos sacando las retenciones a las economías regionales"

El secretario de Agricultura, Juan José Bahilo, le respondió al jefe de Gobierno porteño, sobre los derechos de exportación a las economías regionales. "Ustedes las pusieron y con nosotros se acabarán", sostuvo.

Las economías regionales cobran protagonismo sobre el cierre de la campaña de estas elecciones 2023. El pre candidato de Juntos por el Cambio, Horacio Rodriguez Larreta, sostuvo que, de ganar las elecciones, avanzaría con una eliminación de las retenciones a diferentes productos regionales. La respuesta llegó desde Juan José Bahilo, secretario de Agricultura: “Ustedes pusieron las retenciones a las economías regionales y ahora nosotros las estamos sacando. ¿Cómo querés que te lo explique?”.

El ministro y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, ya prometió que a partir del primero de septiembre ninguna economía regional pagará retenciones. “Escuché que se habló de las retenciones a las economías regionales. Quiero decirlo con toda claridad. No son 200 actividades que tienen derechos de exportación. Hasta el 30 de agosto son solo seis, y a partir del primero de septiembre ninguna economía regional pagará retenciones”, sostuvo Massa semanas atrás.

“A ver, Larreta, ustedes pusieron las retenciones a las economías regionales, nosotros las estamos eliminando y vos seguis insistiendo en decir cualquier cosa, que difícil ¿cómo querés que te lo explique? Ya no sé cómo decirlo. Ya estafaron a la gente en el 2015, ahora no”, arengó Bahilo desde twitter.

Exportaciones

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la semana pasada que a partir de septiembre próximo "ninguna economía regional pagará retenciones". Los sectores que van a estar comprendidos en la eliminación del cobro de retenciones serán el maní, el vino, arroz, la industria forestal, cáscaras de cítricos y el tabaco. “Queremos privilegiar al que invierte y genera trabajo, al que apuesta y agrega valor”, expresó Bahillo, luego de participar en un acto con los dirigentes de la Cámara Argentina de Mediana Empresa.

Las economías regionales exportan por casi US$ 7.000 millones, según el monitor de exportaciones que suele publicar la CAME.

“Al fomentar la producción regional se fortalece la economía del interior del país, generando arraigo en las poblaciones locales. Necesitamos recuperar la rentabilidad y la competitividad de nuestras producciones de las economías regionales”, sostuvo el presidente de CAME, Alfredo González.