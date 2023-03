Meta, propietaria de Facebook y WhatsApp, anuncia otros 10.000 despidos

Meta Platforms, firma matriz propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, anunció hoy el despido de cerca de 10.000 empleados, que se suma al recorte de 11.000 que realizó en noviembre último.

Los despidos buscan reducir los gastos y mejorar la eficiencia –según informó la empresa tecnológica- e incluirán el cierre de 5.000 puestos vacantes congelando así las nuevas contrataciones por el momento.

El director ejecutivo de Meta y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, enfatizó la necesidad de priorizar determinados proyectos cancelando aquellos de “baja prioridad” tras subrayar durante la publicación del último balance que 2023 será “el año de la eficiencia”.

Parte del proceso de reestructuración interna se concentra en eliminar algunos puestos de gerencia intermedia y, en otros casos, solicitar que regresen a un rol de contribución en lugar de dirigir a otros empleados, según detalló la agencia de noticias Bloomberg.

Meta registró una ralentización de sus ganancias en publicidad de la mano del retorno a las actividades pre pandemia y la menor dinámica en la economía mundial: en 2022 la empresa publicó su primera caída anual en ingresos de un 42%.

Zuckerberg en los últimos años viró el foco de Meta a la tecnología de realidad virtual y el llamado “metaverso”, aunque diversos analistas subrayaron su escepticismo sobre si esta tecnología representará verdaderamente el próximo “boom”.

Al igual que otras empresas tecnológicas que anunciaron despidos recientemente como Amazon, la planta de Meta se expandió dramáticamente durante la pandemia de la mano del alza de las ventas pensando que estas se sostendrían en el tiempo.

El total de empleados se expandió en un 30% en 2020 y, luego, un 23% en 2021, llegando a totalizar más de 87.000 empleados a noviembre pasado, antes de iniciarse los despidos.

Se espera que los despidos se completen a fines de abril en los sectores tecnológicos de Meta y para fines de mayo en los roles empresariales, aunque en algunos casos se podrían extender hasta fin de año.

El recorte también abarca las filiales internacionales de Meta, aunque no se precisaron detalles sobre cuándo comenzarán.

Además de los recortes, Zuckerberg sugirió un retorno a la presencialidad –al menos parcial- para todos los roles, marcando un giro, pues Meta fue una de las primeras empresas tecnológicas en ofrecer a sus empleados la posibilidad de trabajar desde sus casas.

“Los ingenieros, al inicio de sus carreras en la empresa, tuvieron una mejor actuación promedio cuando trabajaron en persona con sus colegas al menos tres días a la semana”, expresó el empresario.

Asimismo reconoció que, tras años de crecimiento para la empresa, 2022 marcó una vuelta de tuerca con una “economía mundial que cambió y mayores presiones competitivas” que provocaron una “considerable ralentización” en su expansión.

“A este punto, creo que tenemos que prepararnos para la posibilidad que esta nueva realidad económica va a continuar por muchos años. Las mayores tasas de interés llevan a una economía a con crecimiento más delgado, la inestabilidad geopolítica lleva a mas volatilidad, y la mayor regulación lleva a un menor crecimiento y mayores costos para la innovación”, apuntó Zuckerberg.

Con los nuevos recortes, Meta calcula sus gastos totales para el año en un rango de entre US$ 89.000 y US$ 95.000 millones, en lugar de la anterior perspectiva de entre US$ 94.000 y US$ 100.000 millones, indicó la agencia de noticias DPA.

Los despidos fueron recibidos con brazos abiertos por el mercado.

Las acciones de Meta en el índice Nasdaq registraban un alza este mediodía de más del 5%.

Meta es sólo una de las tantas firmas tecnológicas que anunciaron despidos en los últimos meses.

Sólo en enero pasado, Google y Microsoft recortaron sus plantas en 12.000 y 10.000 empleados, respectivamente.

Con información de Télam