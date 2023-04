La economía de EEUU seguirá creciendo, afirmó la secretaria del Tesoro

La economía de Estados Unidos seguirá creciendo, afirmó la secretaria del Tesoro de ese país, Janet Yellen, a pesar de los temores de recesión reforzados por la crisis del sector bancario.

"Sigo anticipando que la economía estadounidense crecerá, que el mercado laboral se mantendrá sólido y que la inflación bajará", afirmó no obstante Yellen en una entrevista a la agencia AFP publicada hoy.

Esta semana el presidente ejecutivo de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, advirtió que la crisis actual aún no ha terminado y se notará en los próximos años y señaló que las condiciones actuales no se parecen en nada a las de la crisis financiera de 2008, pero agregó que no está claro cuándo terminarán los problemas.

Sobre este tema, Yellen insistió en que hará cuanto pueda por garantizar que todos los depósitos estén seguros y monitorear las condiciones del sistema bancario.

Los funcionarios también están "preparados para usar todas nuestras herramientas según sea necesario para instituciones de cualquier tamaño con el fin de mantener el sistema sano y salvo", dijo.

Después de la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB), las autoridades estadounidenses reaccionaron para garantizar que los clientes pudieran acceder a los depósitos e hicieron lo mismo con Signature Bank.

La quiebra de SVB y Signature Bank el mes pasado sacudió a la industria, lo que llevó a las autoridades estadounidenses, incluido el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal (Fed, Banco Central), a intervenir para evitar el contagio.

Posteriormente, la Fed y otros bancos centrales importantes se coordinaron para que los prestamistas tuvieran acceso a la liquidez, lo que calmó la situación.

"Nuestro sistema bancario es sólido y resistente", dijo Yellen y añadió que las iniciativas tomadas tienen como objetivo "reforzar eso y garantizar una amplia confianza pública".

Con información de Télam