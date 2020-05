El editorial de Roberto Navarro del 22 de mayo: los sectores en los que se pueden perder miles de empleos

Roberto Navarro analizó la frase que el gobernador bonaerense Axel Kicillof expresó hace algunos días: "La normalidad no existe más". ¿Qué quiere decir? que va a haber un cambio de hábitos, y eso significa que va a haber consumos de bienes y servicios que se van a dejar de hacer. Por lo tanto, "se hace un encadenamiento de cosas que se dejan de consumir y se pierden millones de empleos".

El desempleo de Estados Unidos se perdió en cinco semanas y es un adelanto de lo que sucederá en otros países también. En su editorial en El Destape Radio, Navarro admitió que en Argentina va a tardar un poco más por el incentivo a los empresarios: la doble indemnización, la prohibición de despidos, las multas. Pero hay un momento en el que esto desborda y el empresario va a echar igual: "Los costos de mantenerte son más caros que los costos de echarte".

"Un desempleo de 5 millones de personas, este Gobierno no lo va a poder soportar", confirmó el conductor e indicó: "Estamos a tiempo de que no ocurra".

"En abril se perdieron muchos empleos y se van a perder millones más", aseguró Navarro. "¿En algún momento la humanidad va a tener otro consumo que va a reemplazar estos empleos?", se preguntó y afirmó que esto va a tardar mucho tiempo, pero que hay que pensar en el mientras tanto."La extensa cuarentena va a hacer que muchos empleos se vayan perdiendo ahora mismo, más allá de los que se pierdan después", manifestó y dijo que "mientras antes el Gobierno tome nota de esto, antes puede hacer que se busquen otros empleos".

Ahí está la salida: "Hay una forma de buscar empleos nuevos que es desarmando otros caminos". "Si vos alejas los grandes supermercados- como Walmart, Carrefour, Jumbo/Disco y Coto- a 20 kilómetros de los centros urbanos podes llegar a generar en Argentina casi 2 millones de empleos por comercios minoristas", sostuvo.

Por otro lado, Navarro dijo que es necesario cerrarse y no importar ningún producto que pueda fabricarse acá. Con estas decisiones, "emparejas la dramática caída del empleo de estos meses". "Hay una forma, no estamos condenados al desempleo pero si no cambiamos y queremos manejar con herramientas tradicionales esta crisis, yo creo que Argentina está en un desempleo del 30% en tres o cuatro meses", aseguró.