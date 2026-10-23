Los dos fenómenos preocupantes que esconde la baja de la morosidad en los bancos

El Gobierno pudo festejar una supuesta buena noticia en los últimos días: la baja de la morosidad familiar en los préstamos bancarios. Pero, en verdad, esta novedad esconde dos fenómenos preocupantes que revelan que la crisis de los ingresos sigue igual o peor que siempre.

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La semana pasada, el Banco Central dio a conocer un nuevo Informe sobre Bancos, el cual mostró que la irregularidad en los créditos familiares bancarios cayó en agosto al 12,8%. Aunque se trató de una baja mínima, de apenas una décima frente al 12,9% de julio, lo significativo es que no haya seguido aumentando.

En efecto, la morosidad en esta cartera era de solo un 2,5% en octubre de 2024, antes de pasar a quintuplicarse en los últimos dos años. De hecho, subió durante 19 meses seguidos a partir de noviembre de 2024, para bajar por primera vez, también levemente, recién en junio de 2026.

Este descenso en el nivel de mora familiar bancaria era esperado por Luis Caputo, quien ya a inicios de agosto había señalado que iría bajando simplemente "con el tiempo", por lo que descartó cualquier tipo de ayuda oficial y le pidió a los bancos "que se hagan cargo" ellos del tema.

Sin embargo, la cifra publicada por el Banco Central deja de ofrecer un panorama tan positivo si se ve desde un lugar más amplio, ya que en agosto mismo la mora en fintech y billeteras virtuales alcanzó un nuevo récord del 33,9%, según adelantó la consultora 1816 a partir de los datos de la Central de Deudores del propio BCRA.

El problema de los irrecuperables

En este contexto, la baja de la morosidad familiar en los bancos oculta dos tendencias que borran cualquier tipo de optimismo y dan por tierra con la posibilidad de que la causa de la menor irregularidad sea una mejora de fondo en el bolsillo de la gente.

La primera es el aumento de la cantidad de "irrecuperables". Es decir, personas endeudadas que, por la persistencia en la falta de pago y el deterioro de su situación financiera, los bancos pasan a considerar directamente incobrables. Por lo tanto, estas carteras (en situación de riesgo 4 o 5) dejan de figurar de golpe en los balances de los bancos, aun cuando su situación es peor que antes.

A ello se le suman las carteras de deudores que los mismos bancos, también por considerarlas incobrables, venden en el mercado secundario a estudios jurídicos de cobranzas.

Esta había sido la causa fundamental de la baja en la morosidad familiar bancaria de junio, señaló entonces un informe del Centro de Estudios para la Ciudad (CEC), que precisó que durante ese mes los bancos pasaron a registrar como irrecuperables unas 170.000 carteras de deudores, además de derivar otras tantas carteras a estudios jurídicos.

Ahora, en agosto, "está pasando exactamente lo mismo" que en junio, advirtió a El Destape Lisandro Mondino, economista del CEC, que formó parte del equipo que elaboró el Mapa de la Deuda.

De hecho, el propio Informe sobre Bancos del BCRA reconoce el descenso en la morosidad familiar "estuvo en parte explicado por el destacado pasaje de cartera en situación irregular a partidas fuera de balance que efectuaron un conjunto de entidades", aunque no especifica en qué medida.

El problema de los deudores múltiples

La segunda tendencia es la del incremento en la cantidad de deudores con múltiples entidades no financieras, que explica que siga creciendo la morosidad en las carteras de las fintech y billeteras virtuales.

Mondino remarca que, en general, hay dos circuitos de deudores bastante diferenciados. Por un lado, el trabajador formal, que puede acceder al crédito bancario tradicional. Por el otro, el trabajador informal, que al no tener ingresos demostrables debe recurrir a las entidades no financieras.

Pero agrega que en el último tiempo los bancos mismos dejaron de incrementar el crédito, algo que ocurrió en parte por el propio incremento de la morosidad, admiten las entidades.

Esto hace que haya "un crecimiento de la cantidad de entidades con las que la gente tiene deuda", porque "alguien al que el banco le dejó de prestar, sale a endeudarse con una billetera virtual, y abre deudas con nuevas entidades", como con la tarjeta del supermercado o la cadena de electrodomésticos, alertó Mondino.

Lógicamente, estos deudores múltiples "entran en mora en prácticamente todas las deudas que va tomando", añadió el economista del CEC, lo que explica el nuevo nivel récord de irregularidad en el circuito no financiero.