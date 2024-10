Sangría de dólares: Milei y Caputo no logran revertir el déficit de la balanza cambiaria

La cuenta corriente cambiaria que mide la disponibilidad genuina de divisas de la economía registró el cuarto déficit mensual consecutivo, de US$ 700 millones en septiembre, y acortó el superávit a US$ 5.300 millones pese a registrar un saldo comercial favorable en lo que va del año de más de US$ 14.000 millones, según datos oficiales.

En los últimos cuatro meses, la economía demandó US$ 3.860 millones más de los que generó y esa diferencia se cubrió básicamente con endeudamiento del sector privado, que solo en Obligaciones Negociables lleva colocado este año más de US$ 5.000 millones que son después liquidados en el mercado de cambios.

La cuenta corriente incluye los ingresos de divisas por exportación de bienes y servicios menos la demanda generada por la importación de bienes y servicios, el pago de fletes, los dólares de los consumos de argentinos el pago de intereses de la deuda pública y del pago de utilidades, dividendos y otras rentas. La principal fuente del déficit de dólares está en la decisión tomada por la administración de Javier Milei de permitir liquidar el 80% de todas las exportaciones de bienes y servicios en el mercado financiero, lo que restringió la disponibilidad de divisas en el mercado oficial.

La cuenta corriente cambiaria que elabora el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ofrece un panorama más amplio de la disponibilidad de divisas en la economía que la evolución del mercado de cambios oficial o la balanza comercial que informa el Indec. En septiembre, el BCRA terminó comprando US$ 17 millones en el mercado de cambios y en octubre, pese a esperarse u mes complejo para la acumulación de reservas, logró compras por más de US$ 1.200 millones.

Esas compras reflejaron el proceso de endeudamiento de las empresas liderado por YPF, que hasta septiembre llevaban colocadas Obligaciones Negociables por US$ 5.049 millones superando el primer año de la gestión de Mauricio Macri, cuando ascendió a US$ 5.027 millones. El proceso tiene todavía capacidad de profundizarse si se considera que en 2017 las empresas colocaron deuda en los mercados financieros por US$ 5.922 millones, según un trabajo del economista Federico Glodowsky. “De un total de 31 sociedades que emitieron ONs en dólares en 2024, a YPF le corresponde el 30% del total. El gobierno de Javier Milei utiliza a las empresas públicas para abastecer de dólares al mercado”, explicó el economista.

También los bancos aportaron divisas al mercado para financiar el déficit. Según una estimación, este año las entidades financieras vendieron US$ 1.905 millones de la tenencia que mantenían en Posición Global Neta en Moneda Extranjera (PGNME) para aprovechar el carry trade o bicicleta financiera que garantiza el BCRA con una tasa de devaluación de 2% mensual frente a una tasa en pesos que ronda 4%. Como los bancos venden y compran en el mercado oficial, frente al temor a una disparada del dólar podrían recomprar esos US$ 1.905 millones generando mayor presión sobre el mercado de cambios.

El comercio de bienes dejó en los primeros nueve meses del año un saldo positivo de US$ 17.257 millones mientras que por servicios la cuenta fue deficitaria por US$ 3.075 millones, lo que dejó un saldo de US$ 14.182 millones. Solo en septiembre la cuenta “Servicios” registró un déficit de US$ 650 millones, 41% más que hace un año, inflado por “Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta” por US$ 594 millones, el rubro “Otros” por US$ 131 millones y “Fletes y seguros” por US$ 128 millones, mientras que los argentinos que vendieron “Servicios empresariales profesionales y técnicos” al exterior ingresaron US$ 202 millones.

Parte de los dólares consumidos en el exterior, según el BCRA, los aportan los mismos usuarios de las tarjetas que optan por cancelar los resúmenes con divisas que mantienen en ahorro o compran en el mercado financiero a menor valor que el denominado “dólar tarjeta” que incluye el pago de impuestos anticipados.

Las operaciones en concepto de ingreso primario representaron una salida neta de US$ 588 millones en septiembre, explicada por pagos netos de intereses por US$ 577 millones y egresos netos de utilidades, dividendos y otras rentas al exterior por US$ 11 millones.

En cuanto a las cancelaciones brutas de intereses, el “Gobierno General y BCRA” realizaron pagos por US$ 402 millones, de los cuales US$ 310 millones correspondieron a pagos de intereses a otros organismos internacionales (excluyendo al FMI), US$ 55 millones a otros pagos del gobierno y BCRA y US$ 37 a otros pagos de intereses, mientras que el sector privado efectuó giros brutos por US$ 195 millones.