Interna en la UCR por la dolarización: en línea con Lousteau, Tetaz se distanció de Cacace

Luego del desplante que propició el senador Lousteau, el diputado Martín Tetaz también le bajó el tono a la propuesta presentada su par radical de San Luis.

Luego de que el diputado nacional de la UCR-San Luis Alejandro Cacace presentara un proyecto para dolarizar la economía, desde su propio espacio (Evolución-UCR) salieron a criticar esta idea. Al desplante que propició el senador Martín Lousteau, el diputado Martín Tetaz también se distanció de la propuesta.

En diálogo con la señala de noticias C5N, Tetaz expresó: " Hay soluciones mejores, si tuvieras que dolarizar bajo los niveles actuales de reservas, el tipo de cambio alcanzaría un parámetro infinito e imposible. Seria ridículo hacerlo en este momento". Aún así, agregó: "Ahora, si negociaras con Estados Unidos para que te aporten las reservas necesarias, eso podría dar los fondos para dolarizar a un tipo de cambio razonable".

Cabe recordar que la iniciativa que fue rechazada y calificada como "payasesca" y una "estupidez" por el jefe de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. En tanto, desde la conducción de Evolución Radical señalaron que Lousteau está "absolutamente en desacuerdo" con la iniciativa porque para el senador la dolarización "no solo es inviable sino que sería negativa" para el país.

En qué consiste el proyecto de dolarización

El proyecto de ley, de casi treinta páginas de fundamentos, propone llevar a cabo un proceso de dolarización oficial que tiene como objetivo principal estabilizar la economía y "solucionar el problema de la alta inflación que afecta a nuestro país desde hace décadas". Esta iniciativa es la primera de su tipo presentada en el Congreso y plantea adoptar unilateralmente como moneda de curso legal en la Argentina el dólar estadounidense, que en un plazo de 180 días debería reemplazar al peso. Además, establece la prohibición de emitir pesos al Banco Central desde la entrada en vigencia de la ley.

Cabe remarcar que, a diferencia de la convertibilidad en los 90, esta ley derivaría en la eliminación del peso como moneda de circulación. El cuarto artículo estipula: "A partir de la vigencia de la presente ley, el Banco Central de la República Argentina canjeará los Pesos en circulación por dólares de los Estados Unidos de América".

Como consecuencia, el segundo artículo define: "El tipo de cambio de conversión entre el Peso y el dólar de los Estados Unidos de América es igual al cociente entre los pasivos monetarios y no monetarios del Banco Central de la República Argentina y las Reservas Internacionales". De esta manera, para articular la conversión definitiva, el tipo de cambio oficial que se ubica en los $ 115,50 debería sufrir una fuerte devaluación.

Hay dos formas de dolarizar: una con aval de Estados Unidos y otra sin autorización, como sucedió en Ecuador. De no tener el guiño del país gobernado por Joe Biden, el flujo de la balanza comercial debería ser superavitario para mantener el equilibrio a lo largo del tiempo. De lo contrario, Estados Unidos debería tener en cuenta a la Argentina para sostener el nivel monetario. Esto sucede con naciones de ínfimo peso económico no comparables a la dinámica argentina, como islas del Caribe que funcionan como territorios no incorporados a gigante norteamericano.