El Gobierno gasta U$S 100 millones por día para evitar que se dispare el dólar

El Gobierno gasta más de U$S 100 millones por día para contener a los dólares financieros, entre las ventas directas del Banco Central (BCRA) que ya se gastó más de la mitad del crédito REPO, y la existencia del “dólar blend”, que permite a los exportadores liquidar el 20% de las ventas externas en el CCL o Contado Con Liquidación, según cálculos de analistas privados.

El BCRA no informa sobre el nivel de ventas de dólares en el mercado, pero una evaluación del Grupo Financiero Adcap lo ubicó en el orden de los U$S 721 millones hasta la semana pasada mientras una estimación efectuada en la cuenta de la red social “X” por el economista Amilcar Collante la estimó en U$S 619 millones hasta el jueves pasado.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sin datos oficiales, la estimación coincidente en el mercado financiero es que ese nivel de intervención fue mayor en el inicio de esta semana, por la mayor presión para dolarizar carteras ante el temor de que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional obligue a un salto devaluatorio del dólar oficial, que se estima entre 20% y 30%, si se pone de referencia el último acuerdo con el organismo.

“La semana pasada, los volúmenes negociados de AL30C y AL30D fueron significativos”, sostuvo Adcap y estimó que “el Central lleva vendidos U$S 721 millones en enero, un nivel de intervención algo más intenso que en diciembre cuando se vendieron unos U$S 320 en el CCL”. El BCRA mantiene una posición compradora en el mercado oficial, donde se liquidan el 80% de las exportaciones y el total del endeudamiento del sector privado, tanto a través de la colocación de deuda corporativa como las Obligaciones Negociables como de créditos del sistema financiero. En enero, las compras del BCRA en el oficial superan los U$S 1.500 millones, aún más que en diciembre que había llegado a algo más de U$S 900 millones.

Sangría de dólares

“En principio, mientras que el Banco Central muestre que puede seguir acumulando reservas, en el neto entre las compras en el MLC y las ventas en el CCL no lo vemos como una señal de preocupación para el mercado. Desde que anunciaron las intervenciones a mediados de julio, el Central lleva comprados alrededor de U$S 6.000 millones en el mercado mientras que solo vendieron U$S 1.700 millones, es decir que acumuló un saldo neto comprador de cerca de U$S 4.300 millones”, estimó Adcap.

Sin embargo, el informe deja una advertencia: “Si el mercado percibe que el Central está perdiendo muchas reservas para contener un CCL en el nivel actual, podemos empezar a ver algún impacto más relevante en los activos”. En la cuenta de “X” de Collante el cálculo es similar, con una estimación de intervención en diciembre del orden de los U$S 325 millones y de U$S 619 millones este año, a un promedio diario en enero de U$S 56 millones.

Además, estimó que el “dólar blend” aporta cerca de U$S 1.200 millones mensuales, unos U$S 55 millones por día hábil, lo que redondea una intervención en el mercado financiero de “más de US$100 millones”. La presión del mercado se intensificó con el acercamiento del Gobierno al Fondo Monetario Internacional y la percepción de que el organismo logrará imponer su punto de vista y forzará una apertura del mercado de capitales con un “sinceramiento” de la cotización en el mercado oficial que podría elevar el valor al orden de los $1.300 por unidad.

La visión del Gobierno es que la apertura del cepo tiene que llegar después de las elecciones legislativas, para evitar que cualquier movimiento del dólar se traslade en una aceleración de la inflación que arruine el único capital político que acumuló el presidente Javier Milei.

Las posiciones enfrentadas se expresaron también el último fin de semana, cuando la titular del organismo, Kristalina Georgieva, después de reunirse con Milei, sostuvo en su cuenta de “X”: “Excelente reunión con el presidente Javier Milei en medio de la notable transformación de Argentina: el déficit ha sido eliminado, la inflación ha bajado y el crecimiento se recupera con buenas perspectivas para el futuro. Estamos trabajando en un nuevo programa para apoyar una economía vibrante para la prosperidad del pueblo argentino”.

La clave del mensaje estuvo en que atribuye al frente fiscal el mérito de bajar la inflación, cuando desde el equipo económico de Milei y el ministro Luis Caputo se considera que estuvo en la política cambiaria. El Gobierno festejó que el FMI sumó al ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a integrar el flamante un “Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento”, lo que refuerza la idea de que para el Fondo todo el éxito está en el ajuste del Estado y la entrega de negocios al sector privado.

El mercado espera que Argentina cierre el acuerdo con el FMI como única garantía de que ese ajuste fiscal se sostendrá en el tiempo y, mientras tanto, va capitalizando el “carry trade” acelerando la dolarización antes de que se dé el salto cambiario que todos esperan.