El Banco Central perdió casi U$S 900 millones en noviembre para estabilizar el dólar

Durante la última jornada del mes, el BCRA asistió al mercado con ventas netas por U$S 135 millones y terminó noviembre con un saldo negativo de U$S 890 millones.

De acuerdo a las últimas cifras disponibles en el mercado cambiario, el Banco Central (BCRA) perdió U$S 900 millones en noviembre para mantener la estabilidad del dólar. Durante el mes, el tipo de cambio mostró un avance menor a la proyección de inflación en los últimos 30 días.

Durante la última jornada del mes, el BCRA asistió al mercado con ventas netas por U$S 135 millones y terminó noviembre con un saldo negativo de U$S 890 millones. En el mes, el tipo de cambio mayorista acumuló una suba del 1,2%, llevando el acumulado del año a 19,98% de aumento.

Por otra parte, en los mercados de futuros la autoridad monetaria cerró noviembre con ganancias por $ 4.500 millones, acumulando en el año ganancias por tal concepto por $ 19.000 millones. En diciembre las autoridades económicas estiman que el inicio de la colocación de la cosecha fina podría arrimar ingresos por unos U$S 3.500 millones.

El balance de octubre

La variación de reservas (-U$S 94 millones) fue negativa por segunda vez en el año y estuvo explicada principalmente por pagos realizados a Organismos Internacionales, que fueron parcialmente compensados por las compras netas realizadas por parte del BCRA en el mercado de cambios (U$S 226 millones).

La cuenta corriente presentó un resultado positivo (U$S 557 millones), quebrando así la tendencia observada desde el mes de agosto. Este resultado se derivó de un balance comercial que creció U$S 1.058 millones respecto al mes de septiembre y un déficit en el sector de servicios que disminuyó en U$S 37 millones respecto al mes anterior.

Así, el balance comercial cerró el mes con un resultado de U$S 1.375 millones, volviéndose a posicionar por encima de los U$S 1.000 millones, en contraste con lo ocurrido en los meses de agosto y septiembre. Este valor estuvo explicado principalmente por una caída en los pagos de importaciones registrados, que representaron apenas el 87% del valor devengado en octubre (contra 102% en septiembre) a raíz de las nuevas restricciones impuestas por el BCRA.

La cuenta financiera continuó con déficit, alcanzando en octubre los U$S 843 millones, explicados principalmente por la partida de préstamos financieros y líneas de créditos (-U$S 419 millones). En el mes de octubre la formación de activos externos alcanzó un nivel de egresos netos de U$S 122 millones.