El Banco Central no permitirá la compra de pasajes al exterior en cuotas

Así lo determinó una resolución emitida por el Banco Central, en una medida que apunta a evitar la salida de dólares y el corte a un "subsidio" a viajantes que van hacia el exterior.

A partir de este viernes, no se va a poder financiar en cuotas con tarjeta de crédito pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior tales como alojamiento o el alquiler de un auto. Así lo determinó una resolución emitida por el Banco Central, en una medida que apunta a evitar la salida de dólares.

Los pasajes de avión con destino dentro del territorio nacional se podrán financiar con tarjeta de crédito dentro de los programas de Ahora 12 impulsados por el Gobierno. En tanto la adquisición de pasajes de avión con destino al exterior se podrá financiar con tarjeta de crédito con una tasa de 43%, según una disposición del BCRA. Fuentes del Gobierno dieron a entender que "se termina un subsidio que viajan al exterior", ya que compraban dólares en cuotas sin interés.

“Establecer con vigencia a partir del 26.11.21, que las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas- de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.). ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios”, señaló la norma del Central.

Flexibilizan restricciones a entidades financieras

El directorio del Banco Central decidió flexibilizar este jueves un par de restricciones cambiarias que pesaban sobre las entidades financieras y sobre los importadores de bienes de capitales, medidas que había impuesto en los últimos meses para limitar el drenaje de reservas, en medio de una firme demanda por cobertura previo a las elecciones legislativas.

En primer lugar, dispuso levantar la reciente normativa sobre la composición de la Posición global neta de moneda extranjera de las entidades financieras, que no le permitía incrementar sus tenencias en dólares.

"Gracias a esta modificación, el Sistema Financiero podrá volver a una posición cambiaria neutra de contado en moneda extranjera", señaló la autoridad monetaria en un comunicado, cuya medida entre a vigencia a partir de diciembre.