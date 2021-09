El agro especuló y en agosto liquidó menos de lo que exportó

Se registró un desfasaje de más de U$S 1.700 millones entre los dólares declaradas y los liquidados y pagados, que no ingresaron al Banco Central.

En la previa del proceso electoral, los grandes agroexportadores volvieron a especular. Durante agosto, se registró un sangría de U$S 1.287 millones entre las exportaciones declaradas en Aduana y los dólares ingresados en el mercado de cambios. En tanto, se pagaron importaciones por un extra de U$S 444 millones respecto a lo declarado. Esto sumó más de U$S 1.700 millones que no se incorporaron a las reservas internacionales.

El Banco Central (BCRA) publicó el informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario de agosto. El mismo reflejó que hubo un cambio en la facturación de exportaciones e importaciones, jugando con las expectativas de devaluación.

Según las cuentas públicas, el superávit de la cuenta bienes fue el menor en lo que va del año, al observar las cifras de lo realmente ingresado y egresado en el mercado de cambios. En las declaraciones de Aduana, la misma cuenta había arrojado el mayor superávit del 2021. Los exportadores enviaron mercaderías pero hubo un desfasaje en el ingreso de los dólares generados por esas operaciones.

El superávit de bienes del mercado de cambios fue de U$S 608 millones menos de la mitad de lo registrado en julio, cuando había llegado a U$S 1.478 millones. En Aduana, en cambio, fue de U$S 2.339 millones, precisó BAE Negocios. La diferencia fue de U$S 1.731 millones, que no ingresó a las reservas del BCRA.

El Banco Central sancionó a cuatro empresas por no ingresar las divisas de exportaciones

A principios de septiembre, el Banco Central suspendió para operar en cambios y cursar nuevas operaciones de exportación a cuatro empresas dedicadas a la comercialización de productos agropecuarios por no cumplir con la obligación de liquidar las divisas de las operaciones de comercio exterior en el mercado oficial de cambio. Las empresas registran en conjunto más de 500 operaciones de ventas al exterior sin liquidar por un monto de U$S 26,5 millones y no ofrecieron respuestas "satisfactorias" a las intimaciones efectuadas por la subgerencia general de Cumplimiento y Control del BCRA.

Además de tener limitado el acceso al mercado de cambio (sólo se autoriza a que liquiden las divisas para normalizar la situación), el BCRA informó a Aduana y a la cartera de Agricultura para suspenderlas en el Registro de Operadores de Comercio Exterior. Dos de las empresas están radicadas en la provincia de Mendoza y, en el primer caso, la empresa constituida en 2015 para la venta al por mayor y empaque de frutas, de legumbres y hortalizas frescas no liquidó ninguna de sus operaciones.

En la segunda investigación se determinó que la empresa -con el mismo objeto social-, que estaba incluida por la AFIP en la “Base de Contribuyentes NO Confiable”, tampoco liquidó ninguna operación según la normativa vigente establecida en el decreto que establece la obligación de ingreso y liquidación del contravalor en divisas. Otra de las empresas es una Sociedad por Acciones Simplificada formada el año pasado y que está investigada por 35 operaciones que totalizan un monto pendiente de U$S 7.758.972. Esta empresa se justificó en que recibió pagos anticipados en pesos, pero no tiene registradas operaciones de prefinanciación de exportaciones lo que obliga a ingresar los dólares y liquidarlos en el mercado oficial.

La última opera en la zona de la frontera norte y tiene pendientes 130 operaciones por U$S 5,4 millones, declarando como actividad tanto como exportadora como importadora y Despachante de Aduanas.