Dólar blue se dispara 16 pesos y se vende a $317

La divisa mantiene la tendencia alcista de los últimos días. El nuevo aumento se da después del anuncio del Gobierno por el dólar para los turistas.

El dólar blue se dispara 16 pesos y se vende este miércoles 20 de julio a $ 317, marcando así un nuevo récord histórico. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se comercializa en cuevas clandestinas es alrededor del 145% promedio y se aproxima al spread máximo que se registró en octubre del 2020 (150%).

El dólar blue se dispara luego de que el ministro de Turismo, Matías Lammens, adelantara que el Gobierno cambiará el valor del tipo de cambio oficial para los turistas en busca de que vendan dólares a una cotización cercana al dólar MEP o Contado con Liquidación, hoy en 301 pesos.

La cotización del dólar oficial abre en $ 136,08. En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza a $ 310,00; mientras que el MEP escala a $ 300,04, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense se vende a un promedio de $129,14 por unidad. Así, el dólar ahorro o solidario con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS- y el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $224.00.

En tanto, el dólar turista, que comenzó a regir el jueves pasado y cuenta con una alícuota del 45%, se ubica en $ 238.14. En tanto que el Riesgo País -índice del JP Morgan que mide el nivel crediticio y de financiamiento de un país- se ubica en los 2766 puntos.

Qué pasó en los mercados el martes

Fuentes del mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó el día con ventas por unos US$ 120 millones, en una rueda en la que la demanda de pagos de importación de energía superó los US$ 100 millones. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 178,266 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 163,848 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 604 millones.

El índice S&P Merval avanzó 1,04% y se ubicó en 106.543,29 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, en una jornada en la que las acciones de empresas argentinas en Wall Street también marcaron mejoras de hasta 4,4%. En el panel líder de la bolsa porteña, las subas fueron encabezadas por BYMA (2,4%) y Cresud (2,4%). Las bajas más importantes, a su vez, fueron las de Grupo Financiero Galicia (-0,8%) y BBVA Banco Francés (-0,8%).

En tanto, los ADRs de empresas argentinas en Wall Street operaron con mayoría de resultados al alza, lideradas por Ternium (4,4%), Cresud (3,8%) y Mercadolibre (3,1%). En el segmento de renta fija, los principales bonos en dólares registraron tendencia negativa -con mermas de hasta 3,9%-, mientras que los títulos en pesos de referencia operaron con ganancias de hasta 1,9% y bajas de hasta 0,8. Así, el riesgo país marcó una suba de 0,5% hasta los 2.824 puntos básicos.

