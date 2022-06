Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 3 de junio y el riesgo país

A cuánto cotiza la divisa en el mercado paralelo, el oficial y los dólares financieros. El nivel del riesgo país este viernes 3 de junio.

El dólar blue se vende este viernes 3 de junio a $ 205 con una caída de un peso registrada en el cierre del jueves. De esa forma, queda por debajo del financiero y del solidario. Actualmente, la brecha entre el tipo de cambio ilegal y el oficial es alrededor del 64%, lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre de 2020.

En cuánto a los dólares financieros, el dólar MEP o “Bolsa” cae hasta los $206,94. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) cede hasta los $ 208,72. En cuanto a las divisas bursátiles no regularizadas, el MEP atado al GD30 trepó 0,3% hasta los $ 207,87, mientras que el CCL Cedear disminuyó 0,4% hasta los $ 210,45.

Por último, el dólar oficial no tuvo cambios y se comercializó en los $ 125,95. Lo mismo pasó con el dólar solidario, que con el impuesto Solidario del 30% y el pago del adelanto del impuesto a las ganancias de 35% se posiciona en los $ 207,81.

Qué pasó el jueves con los mercados

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo positivo de alrededor de US$ 10 millones.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 449 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 19 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 560 millones.

Riego país

El riesgo país -indice creado por el JP Morgan que valúa la situación financiera y crediticia de un país- registra una caída del 1,4 por ciento y se ubica en los 1896 puntos.