Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 22 de julio y el riesgo país

La divisa en el mercado paralelo no encuentra techo y subió más de 30 pesos en dos días. Qué pasa con las demás monedas.

Luego de subir 36 pesos en tan solo dos días, el dólar blue se dispara 18 pesos y se vende este viernes a $ 355, un nuevo récord histórico. De esta forma, la brecha con entre el dólar blue y el oficial llega al 161 por ciento, superando así el 150%, máximo al que había llegado en octubre de 2020.

Por otro lado, el dólar minorista cotiza a $ 128 para la compra y a $ 136,07 para la venta: en tanto que el dólar mayorista abre en $129, 58. Asimismo, el dólar solidario con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas- se vende a $ 224. El dólar turista para argentinos, que tiene un recargo por Ganancias del 45%, alcanza a los $236.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) subió a $ 333,89; mientras que el MEP escaló a $ 326,31. El riesgo país, índice del JP Morgan que mide el nivel crediticio y de deuda de un país, sube un 1,57 por ciento y se ubica en los 2.838 puntos.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó el jueves con ventas por un monto aproximado de US$ 50 millones, en una rueda en la que se concretaron pagos por ese monto en el rubro energía. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 163 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 788 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 1288 millones.

Por qué el dólar blue subió más de 30 pesos en dos días

Uno de los posibles motivos de la suba de más de 30 pesos del blue en dos días es la decisión del gobierno nacional de subir las cotizaciones para la compra de dólares a los turistas que vengan del extranjero. La medida lleva a que las cuevas pierdan financiación y suban las cotizaciones. Desde la Casa Rosada tomaron la medida para poder financiar las arcas del Banco Central.

En lo que va del año, el Banco Central dejó de percibir casi 1.200 millones de dólares en lo que va del año por las divisas que los turistas extranjeros vendieron en el mercado paralelo, según aseguraron este miércoles a El Destape fuentes oficiales. Durante 2022 ingresaron al país un total aproximado de 1.400 millones de dólares de parte del turismo receptivo. Sin embargo, de esa cifra solo un 16% fue vendida por esos turistas en el mercado formal, es decir, cerca de 224 millones de dólares. El resto, unos 1.176 millones, fueron vendidos por los turistas extranjeros en el mercado ilegal del dólar blue.

El Destape publicó además este jueves una investigación exclusiva que da cuenta del cruzamiento de datos que está llevando adelante el equipo económico respecto de los operadores e intermediarios que se encuentran detrás de la suba de las versiones financieras del dólar. El intercambio se inició a partir del cambio de autoridades en la Comisión Nacional de Valores (CNV) y en medio de una escalada en los dólares paralelos que parece no encontrar techo.