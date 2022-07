Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 6 de julio y el riesgo país

La divisa en el mercado paralelo mantiene una suba de 15 pesos tras la renuncia de Guzmán. Qué pasa con las demás divisas.

El dólar blue mantiene una baja de cinco pesos y se vende a $255. Así, se ubica por encima del dólar solidario y el MEP, pero sigue por debajo del contado con liquidación. Actualmente, la brecha entre el tipo de cambio ilegal y el oficial es alrededor del 102%. De esa forma, la divisa norteamericana rompió la racha alcista que experimentó luego de la renuncia de Martín Guzmán en el Ministerio de Economía, cuando pegó un salto de más de $ 40 hasta los $ 280.

A su vez, el dólar financiero cotizó en rojo. El MEP o “Bolsa” baja a los $ 261,86. Asimismo, el contado con liquidación retrocede a $ 271,45. En cuanto a las divisas bursátiles no regularizadas, ambas van a la baja: el MEP atado al GD30 disminuye a $ 262,10 y el CCL Cedear cae hasta los $ 272,55.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 25 centavos el martes respecto al cierre previo, en un promedio de $126,20. Así, el dólar solidario, con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $218,69.

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, en la Argentina sube a los 2.506 puntos

Qué pasó el martes en los mercados

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada del martes con un saldo negativo de alrededor de US$ 180 millones, producto de menores ingresos exportadores y el pago de importación de energía por 150 millones de dólares.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 1003 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 132 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 404 millones. El S&P Merval aumentó 3,4% hasta las 92.165 unidades. Lideraron el panel de la bolsa porteña BBVA (9,2%), Loma Negra (7,9%) y Banco Macro (6,6%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en rojo. Según los registros del mercado, descendieron Pampa Energía (-8,7%), Banco Macro (-8,7%) y Grupo Financiero Galicia (-8,5%). A contramano, avanzaron Despegar (2,6%) y Mercado Libre (2,3%).

Por su parte, los bonos en dólares del canje de deuda registraron variaciones negativas. Presentaron las mayores mermas el Bonar GD30D (-3,9%), el Bonar AL29D (-3%) y el Bonar AL30D (-2,8%). Por su parte, el Bonar AE38D aumentó 1,5%.