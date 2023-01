Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 18 de enero y el riesgo país

Cuál es el valor del dólar oficial, el blue y el del mercado financiero. A cuánto cotiza este miércoles 18 de enero de 2023.

En el marco de una semana en la que se conoció de cuánto es el aumento de los combustibles en el marco del programa "Precios Justos", el ámbito económico tuvo novedades con respecto al precio del Dólar Blue. La brecha cambiaria entre el valor del Blue y el Dólar Oficial es del 110% en promedio, aproximadamente.

Dólar oficial

El dólar minorista cotiza a $180,74 para la compra y $189,74 para la venta.

Dólar blue

En el mercado informal, el denominado dólar "blue" se negoció a $374,00 para la compra y $378,00 para la venta.

Dólar CCL y dólar MEP

En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) registra un ascenso de 1,2%, a $ 360,36; mientras que el dólar MEP un 1,4%, a $348,85, .

Dólar mayorista

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense con un incremento de 29 centavos cotiza un promedio de $182,49.

Dólar ahorro

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $246,65 por unidad, y el dólar ahorro con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $313,05.

Dólar turista

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubica en $332,03, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, en $379,46.

En tanto, el Banco Central finalizó la jornada de ayer con ventas por 23 millones de dólares. Con ese resultado, cortó diecinueve jornadas consecutivas sin ventas en el segmento donde operan bancos y grandes empresas. La semana pasada el Central sumó US$219 millones y la anterior adquirió US$ 61 millones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 234 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 104 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 711 millones. El riesgo país descendió 5% y se ubicó en los 1.881 puntos básicos.