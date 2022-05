Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 31 de mayo y el riesgo país

La divisa en el mercado paralelo mantiene una suba registrada el lunes, pero se posiciona debajo del dólar oficial.

El denominado dólar blue hoy 31 de mayo mantiene un incremento de dos pesos registrado el lunes y se vende a un promedio de $207 por unidad en el mercado paralelo. De esta forma, queda por debajo de las divisas más caras del mercado cambiario al situarse por encima del solidario. Actualmente, la brecha entre el billete ilegal y el oficial es alrededor del 66%.

La cotización del dólar oficial abre en $125,48, con una suba de 67 centavos en relación al viernes, mientras los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- operan con altibajos. En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) sube 0,5%, a $ 211,70; mientras que el MEP registra un descenso de 0,8%, a $ 208,89, en el tramo final de la rueda. En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registra un incremento de 46 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $120,01.

El dólar ahorro con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $163,12 por unidad, y el dólar solidario, con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $207,04. Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada del lunes con un saldo positivo de alrededor de US$ 45 millones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 231 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 33 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 1077 millones.

Cuántos dólares compró el Banco Central la semana pasada

El Banco Central (BCRA) cerró su participación de la semana en el mercado de cambios con compras por un total de US$162 millones. De esta manera, la autoridad monetaria cerró la jornada del viernes con compras por unos US$ 60 millones de dólares. La semana había comenzado con un saldo positivo para el Central por US$ 150 millones, el martes finalizó con un saldo positivo de US$2 millones, el miércoles no operó el mercado por el feriado en conmemoración por el Día de la Revolución de Mayo, y ayer vendió otros US$ 50 millones.



Hasta el momento, la entidad que conduce Miguel Pesce lleva comprados en mayo alrededor de US$ 930 millones. El BCRA busca cumplir con la meta de acumulación de US$ 5.800 millones en reservas fijada en el programa económico acordado con el FMI de la mano de una mayor liquidación del campo.