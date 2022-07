Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 19 de julio y el riesgo país

En el mercado paralelo mostró una leve caída tras la disparada de la semana pasada. Qué pasa con las demás divisas.

Luego de la baja de tres pesos registrada el lunes, el dólar blue hoy se vende a $ 290 este martes 19 de julio. Actualmente, la brecha entre el tipo de cambio ilegal y el oficial es alrededor del 115%. La cifra se acerca al récord histórico de octubre de 2020, cuando la brecha llegó al 150%.

La cotización del dólar oficial se posiciona en $ 135,79, con una suba de cincuenta centavos con relación al cierre del viernes, mientras que los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- marcan alzas de hasta 1%. En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza a $ 304,61; mientras que el MEP escala a $ 293,83.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense aumenta a $128,91 por unidad. El dólar solidario, con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS- y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, llegó a $224,05.

En tanto, el dólar turista o tarjeta que comenzó a regir el jueves pasado y cuenta con una alícuota del 45%, se ubica en $ 237,63. Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó el día con ventas por unos US$ 130 millones para atender la demanda en el mercado, en una rueda en la que se concretaron pagos por US$200 millones en el rubro energía.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 251,023 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 23 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 485 millones.

Riesgo país

El riesgo país, que mide el JP Morgan a partir de la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos y las del resto de los países, cede hasta las 2734 unidades, y se mantiene en niveles récord desde el cierre del canje con los bonistas privados en septiembre de 2020.

Qué pasó en los mercados el lunes

