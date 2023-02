Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 20 de febrero

En el inicio de la semana, cuál es el valor del dólar oficial, el blue y el del mercado financiero.

Al comienzo de una semana corta por los feriados de Carnaval, producto del feriado se mantiene el precio del Dólar Blue. La brecha cambiaria entre el valor del paralelo y el oficial este lunes 20 de febrero continúa en un 96% en promedio, aproximadamente. Desde el viernes 17 de febrero, el dólar blue no registró cambios con respecto al anterior cierre (jueves 16 de febrero) y se sigue negociando a un promedio de $373 para la compra; mientras que en $377 para la venta.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 276,107 millones, en futuros MAE US$ 9,65 millones y en el Rofex US$ 884 millones. El Banco Central terminó la última rueda de la semana pasada con ventas por US$ 49 millones para atender la demanda. Por su parte, el dólar oficial minorista se vendió a $200,11, con una suba de 41 centavos respecto del jueves 17 de febrero. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado ahorro se comercializó a $330,18.

Dólar Blue

El último cierre del Dólar Blue terminó con un promedio de $373 para la compra y $377 para la venta.

Dólar Oficial

Sin los impuestos correspondientes, el Dólar Oficial se encuentra en $191,55 para la compra y en un promedio de $200,55 para la venta.

Dólar Solidario

El Dólar solidario, que surge al sumarle al oficial un 30% del impuesto solidario y un 35% de retención de ganancias, marcó un promedio de $328,76. El precio puede variar levemente de acuerdo al banco en donde se lo consulte.

Dólar MEP y CCL

El Dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) o "Bolsa" subió 0,2% y cotiza a un promedio de $358,49, sin tener en cuenta las comisiones del agente.

Por otra parte, el Dólar CCL (Contado con Liquidación) -surge de comprar un activo en pesos y venderlo en dólares en el exterior a través de la especie C- subió 0,3% y se negocia a un precio de $370,63 sin tener en cuenta las comisiones de las sociedades de la bolsa.

Dólar turista

El dólar turista o tarjeta -minorista más Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales para consumos con tarjetas en el exterior de hasta u$s300 por mes- se ubica en $350,96 en promedio.

Dólar Qatar

El Dólar Qatar - incluye un 30% del impuesto PAÍS, un 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, y una nueva percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales- opera a $401,10 para la venta, en promedio. Este tipo de cambio aplica para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los u$s 300 mensuales.​​​​​​