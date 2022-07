Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 7 de julio y el riesgo país

La divisa en el mercado paralelo lleva dos días de caída. Qué pasa con las demás monedas.

El dólar blue hoy mantiene una baja de $5 registrada el miércoles y se vende este jueves 7 de julio a $255, luego de la suba de 21 pesos registrada en el turbulento lunes por la renuncia de Martín Guzmán y la asunción de la nueva gestión en el Ministerio de Economía encabezada por Silvina Batakis. La brecha entre el tipo de cambio ilegal y el oficial es alrededor del 101,4%, y se alejó un poco del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre de 2020.

El MEP o “Bolsa” trepa a $267,10. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) aumenta a los $ 276,94. En cuanto a las divisas bursátiles no regularizadas, ambas van a la baja: el MEP atado al GD30 0,9% hasta los $ 267,71 y el CCL Cedear cede hasta los $ 277,05.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 19 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $126,39. El dólar solidario, con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS- y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $219,20.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento mayorista fue de U$S 500,469 millones, en futuros MAE U$S 149,05 millones y en el Rofex U$S 362 millones. Pagos de importación de energía por algo más de U$S 100 millones volvieron a recargar la demanda de divisas en el segmento mayorista del dólar. El Banco Central terminó su participación de hoy con ventas por unos U$S 90 millones.

Qué pasó en los mercados financieros el miércoles

El S&P Merval cayó 1,5% hasta las 91.286 unidades. Retrocedieron mayormente YPF (-3,6%), Banco Macro (-3,6%) y Cresud (-3%). Por su parte, aumentaron Sociedad Comercial del Plata (2,5%), BYMA (2,5%) y Banco de Valores (2%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en rojo de la mano de Tenaris con 5,9%. También disminuyeron YPF (-4,8 %), Ternium (-4,2%) y Banco Macro (-3%). A contramano, avanzaron Irsa (2%), Central Puerto (1%) y Telecom (0,9%).

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, subió 3,1% hasta los 2.655 puntos.

Por su parte, los bonos en dólares del canje de deuda registraron variaciones negativas. Presentaron las mayores mermas el Bonar AL30D (-2,4%), el Bonar GD30D (-1,8%) y el Bonar AE38D (-1,4%).