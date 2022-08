Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 18 de agosto

La divisa en el mercado paralelo tiene tendencia a la baja en lo que va de la semana. Qué pasa con las demás divisas.

Luego de subir un peso en la rueda del miércoles, el dólar blue cotiza este jueves 18 de agosto a 292 pesos para la venta. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se vende en cuevas se ubica aproximadamente en el 105%.

Dólar MEP y CCL

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) se consigue a $285,17, mientras que el MEP sube a $ 279,98.

Dólar oficial y mayorista

El dólar mayorista, en tanto, se ubica en un promedio de $ 135,40. Por su parte, el dólar oficial cerró a $ 142 en el Banco Nación, que ofrece una de las cotizaciones más bajas del mercado. De este modo, la brecha entre ambos tipos de cambios es de un 0,4% a favor de este último.

Dólar solidario y dólar turista

De esta forma, el dólar solidario, con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS- y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, abre este jueves a $ 234,06. Por su parte, el dólar turista, con el recargo de 30% del impuesto PAÍS y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 45%, se vende a $ 248,66.

Riesgo país hoy

El riesgo país -índice realizado por el JP Morgan para medir el nivel financiero y crediticio de los países- baja a 2.426 puntos básicos. Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó el día con compras por un monto aproximado de US$ 80 millones, con lo que acumula cinco jornadas consecutivas con saldo a favor en el transcurso del mes.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 271 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 43 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 459 millones.

El campo presiona para que suba el dólar

El Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, reconoció que la Mesa de Enlace pidió en los últimos encuentros que se levanten todas las restricciones a la exportación y que haya "mejoras" en las divisas. "Por ahora el dólar es el que está y no tengo conocimiento de que se les vaya a mejorar. Obviamente, ellos quieren que mejore", contó a El Destape Radio. Bahillo se refirió a la liquidación de divisas de los productores rurales y señaló que "la reunión de ayer con la Mesa de Enlace fue para tratar de darle respuesta a los directivos, ayer fue con los técnicos".

Personal técnico de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA) y Coninagro se reunieron en la sede de la Secretaría, 96 horas después de lo que fue el primer encuentro del ministro de Economía, Sergio Massa, con los titulares de las entidades.