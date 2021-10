Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 14 de octubre

La cotización en el mercado paralelo mantiene el valor del martes de $ 185, precio que iguala desde que arrancó la semana.

Tras volver a alcanzar los $ 187 a mediados del mes pasado, su valor más alto de 2021, el dólar blue opera sin cambios significativos y sostiene los $ 185. Actualmente, la brecha entre el billete libre y el oficial es alrededor del 77%, lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre del 2020.

El dólar oficial, frenó el ritmo alcista de los últimos días de septiembre y primeros días de octubre y cerró este miércoles sin cambios en relación a la jornada del martes. De hecho, sostuvo el precio obtenido durante la jornada previa y no sufrió cambios durante el cierre. Según los datos del Banco Nación, el billete finalizó en $ 98,25 para la compra y $ 104,25 para la venta.

Por su parte, el dólar turista, con el recargo de 30 por ciento contemplado en el impuesto País, culminó la rueda sin cambios respecto del martes y cerró en $ 135,52. Mientras que el dólar solidario, que incluye el recargo del 35 por ciento, también mantuvo el valor y cerró en $172,01 para la venta.

A su vez, el dólar financiero operó en verde tras el endurecimiento del cepo que el BCRA implementó la semana pasada. El MEP o “Bolsa” ganó 0,5% hasta los $ 177,62. Mientras tanto, el Contado Con Liqui (CCL) saltó 0,6% hasta los $ 178,01.

El miércoles fue una nueva jornada positiva para el Banco Central, según fuentes privadas del mercado, ya que terminó la fecha con compras en el orden de los U$S 120 millones, aproximadamente. Con las compras de hoy, la autoridad monetaria pasó a exhibir un saldo positivo en lo que va del mes cercano a los U$S 170 millones de compras netas. El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 362,210 millones, en futuros MAE US$ 410,5 millones y en el Rofex U$S 540 millones.