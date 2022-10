Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 13 de octubre y el riesgo país

La divisa mostró una clara suba tras la aparición del dólar Qatar y el recargo para las compras en el exterior. Qué pasa con las demás monedas.

Luego de subir nueve pesos en la jornada el miércoles, el dólar blue abre los mercados este jueves 13 de octubre a $ 289 para la venta. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en las cuevas clandestinas se ubica en el 95% promedio.

Por su parte, la cotización del dólar oficial minorista se ofrece para la venta a $ 157,88 promedio. En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza a $307,40; mientras que el MEP aumenta a $292,16.

Así, el dólar ahorro con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS- y el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $260,63. En tanto, el dólar tarjeta -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $276,43, mientras que el dólar turista, popularmente conocido ahora como "dólar Qatar" para las compras superiores U$S 300, se ubicaría a $315,92 a valores de hoy.

El riesgo país se ubica en los 2800 puntos con una reducción del 2% en las últimas horas, de acuerdo a la información del JP Morgan que se encarga de valuar la situación financiera y crediticia de los países.

Según fuentes del mercado, el Banco Central terminó el miércoles su participación con ventas por US$ 85 millones para atender la demanda de divisas en el mercado. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 304,248 millones, en futuros MAE US$ 152,017 millones y en el Rofex US$ 395 millones.

El gobierno oficializó el dólar Qatar y el dólar Coldplay

El Gobierno nacional oficializó los cambios en el cobro de la percepción para el llamado "dólar turista", así como también el cobro del impuesto PAIS para productores que deban girar divisas al exterior para el pago de artistas internacionales.

La primera medida, dispuesta mediante la Resolución General 5272/2022 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que fue publicada este jueves en el Boletín Oficial, establece que los consumos en moneda extranjera con tarjeta de crédito y débito en pasajes y paquetes turísticos que superen los US$ 300 al mes pagarán una percepción extra del 25% de concepto de adelanto del impuesto a los Bienes Personales.

La decisión abarcará también a los considerados bienes suntuarios o "de lujo" comprados en el exterior, como automóviles y motos de alta gama; jets privados, barcos; bebidas alcohólicas premium; relojes, perlas, diamantes y otras piedras preciosas, máquinas tragamonedas y máquinas para minar criptomonedas. Los consumos por menos de US$ 300 por mes seguirán pagando el tipo de cambio más el Impuesto PAIS y la retención del 45% de adelanto de Impuesto a las Ganancias.

Por otro lado, el dólar cultural, que se venderá en torno a los $ 200 y estará compuesto por la cotización del dólar oficial más el Impuesto País. En este caso, englobará los servicios contratados en el exterior de recreaciones y actividades artísticas (recitales, actividades deportivas, entre otros gastos de esparcimiento).