Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 7 de agosto

A tan sólo un día del inicio de la semana, cuál es el valor del dólar oficial, el blue y el del mercado financiero. A cuánto está este domingo 7 de agosto.

Luego de una semana movida por la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, el ámbito económico tuvo novedades con respecto al precio del Dólar Blue, que presentó una considerable baja con respecto a lo que fue hace algunas semanas. La brecha cambiaria entre el valor del Blue y el Dólar Oficial llegó al 120% en promedio, aproximadamente. ¿A cuánto se cotiza este domingo 7 de agosto?

A tan sólo un día del inicio de la semana, y de acuerdo al cierre del pasado viernes 5 de agosto, el dólar cotiza 2 pesos por encima de lo que estaba el jueves 4. De esta forma, se negocia a un promedio de $288 para la compra; mientras que en $293 para la venta.

Según fuentes del mercado, el Banco Central terminó su participación con ventas por U$S 95 millones, totalizando en los primeros días de agosto cerca de U$S 700 millones de ventas netas. En tanto, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 470,793 millones, en futuros MAE U$S 139,200 millones y en el Rofex U$S 521 millones.

Dólar Blue

El Dólar Blue terminó el viernes 5 de agosto con un promedio de $288 para la compra y $293 para la venta.

Dólar Oficial

Sin los impuestos correspondientes, el Dólar Oficial se encuentra en $131,49 para la compra y en un promedio de $140.10 para la venta.

Las cotizaciones del dólar del domingo 7 de agosto.

Dólar Solidario

El Dólar solidario, que surge al sumarle al oficial un 30% del impuesto solidario y un 35% de retención de ganancias, marcó un promedio de $228,94. El precio puede variar levemente de acuerdo al banco en donde se lo consulte.

Dólar MEP y CCL

El Dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) o "Bolsa" está en un promedio de $280,37, sin tener en cuenta las comisiones del agente.

Por otra parte, el Dólar CCL (Contado con Liquidación) -surge de comprar un activo en pesos y venderlo en dólares en el exterior a través de la especie C- tiene un precio actual de $296,81, sin tener en cuenta las comisiones de las sociedades de la bolsa.