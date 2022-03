Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 27 de marzo

A un día del inicio de la semana, cuál es el valor del dólar oficial, el blue y el del mercado financiero.

Luego de que el Congreso aprobara el acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional) para renegociar la deuda de 45 mil millones de dólares que tomó la gestión de Mauricio Macri, dicho organismo dio el visto bueno para avanzar. Mientras tanto, el precio del dólar fue motivo de consulta en la Argentina: el dólar blue se mantuvo bastante estable y no presentó demasiados movimientos. ¿A cuánto se cotiza este domingo 27 de marzo?

A tan sólo un día del inicio de la semana, el dólar blue cerró en $199 para la compra y en $202 para la venta. De esta manera, la brecha entre el dólar ilegal y el oficial se ubicó en el 74%. Es preciso tener en cuenta que, en lo que va del mes de marzo, el dólar paralelo tuvo una baja de $9, ya que a fines de febrero pasado estaba en $211.

Cabe recordar que el pasado viernes 25 de marzo, el Banco Central terminó la última rueda de la semana con ventas por U$S 20 millones para atender la demanda de divisas. En tanto, la autoridad monetaria que comanda Miguel Pesce vendió poco más de U$S 91 millones, reduciendo el acumulado positivo del mes a unos U$S 417 millones, aproximadamente.

Las cotizaciones del dólar del domingo 27 de marzo.

Dólar Oficial

Día a día, el Dólar oficial aumenta lentamente y de a centavos. Actualmente, se encuentra en un promedio de $114.

Dólar Solidario

El Dólar solidario, que surge al sumarle al oficial un 30% del impuesto solidario y un 35% de retención de ganancias, está en $189 en promedio. El precio del mismo puede variar dependiendo del banco en el que se lo consulte.

Dólar MEP y CCL

El Dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) está en un promedio de $201, sin contar las comisiones del agente. De esta manera, es el dólar libre más barato del mercado. Por su parte, el Dólar CCL (Contado con Liquidación), que surge de comprar un activo en pesos y venderlo en dólares en el exterior a través de la especie C, cuenta con un valor de $201, sin tener en cuenta las comisiones de las sociedades de bolsa.