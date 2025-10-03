Cuál es el dólar más barato y cuál conviene comprar hoy 3 de octubre de 2025

Dólar más barato.

El dólar más barato este viernes 3 de octubre es el dólar oficial, que se encuentra en torno a los $1.450 mientras que el Dólar MEP o "dólar bolsa" pierde el nivel de los $1.500, pero opera en torno a los $1.497. A su vez, el tipo de cambio "cripto" opera arriba de los $1.500.

Cómo comprar dólar oficial hoy

Podés comprar dólares desde el homebanking o la app de tu banco, según el procedimiento de cada entidad. Para operar necesitás tener una cuenta bancaria en dólares, que en muchos casos se puede abrir online y sin costo, aunque algunos bancos cobran comisiones.

Compra digital (online - Home Banking): no hay límites para la compra por canales digitales, pero si vas a comprar más de US$ 100.000, tenés que notificar al banco con 48 horas de anticipación.

Compra en efectivo (por ventanilla): si querés comprar dólares con pesos en efectivo, el límite es de US$ 100 mensuales. Para eso, deberás firmar una declaración jurada donde afirmás cumplir con los requisitos.

Que dólar puedo comprar.

¿Cómo se retiran los dólares?

Podés retirar tus dólares por ventanilla en cualquier banco, sin restricciones.

Cajeros automáticos : por ahora, sólo en algunos bancos tienen cajero automático que expende dólares.

Compra online y retiro físico: si comprás dólares desde tu banco online, luego podés ir a retirarlos por ventanilla sin tope, siempre que tengas los fondos en tu cuenta.

Qué pasa con el dólar los últimos días

Las miradas del mercado se concentran este viernes en la evolución del dólar, tras una jornada del jueves con menor presión cambiaria aunque marcada por nuevas intervenciones del Tesoro para contener al tipo de cambio mayorista.

Qué dólar es el más barato.

El dato político clave será el viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, a Estados Unidos para reunirse con Scott Bessent, secretario del Tesoro norteamericano. Desde el equipo económico confían en que este encuentro refuerce la “pax cambiaria” en la antesala de las elecciones.

La demanda de cobertura también se refleja en los contratos de dólar futuro: el mercado ya descuenta para fin de octubre un tipo de cambio de $1.459,50. En la city, operadores identifican los $1.425 como “la banda de la banda”, es decir, el nivel en el que el Tesoro sale a vender divisas para contener subas. El techo de la banda oficial se ubica en $1.482,20.

Durante la rueda pasada, se registraron posturas de ventas presuntamente oficiales por unos u$s300 millones, de los cuales una parte significativa fue efectivamente absorbida por el mercado, según confirmaron fuentes privadas.