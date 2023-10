Contradicción de Milei: en 2019 pidió a Alberto frenar la corrida y ahora la agita

Luego de las declaraciones del candidato a presidente en las elecciones 2023 Javier Milei aconsejando desarmar los plazos fijos, el dólar blue se disparó por encima de los mil pesos. Ahora, el libertario quiere desentenderse de su responsabilidad, pero en 2019 le había pedido al actual presidente Alberto Fernández que frene la corrida cambiaria que había desatado el gobierno de Mauricio Macri.

"Bonos y acciones se destruyen en el premarket en NY cayendo 20% y el dólar ya supera los $ 50. Postales de la crisis que se avecina. El único que puede parar esto es Alberto Fernández anunciando un equipo económico sólido. Sin embargo ello conspira contra su objetivo electoral", había expresado Milei en su cuenta de Twitter en agosto 2019, luego de la paliza del Frente de Todos contra Juntos por el Cambio. Ahora que el libertario salió primero en las PASO, incitó a la suba del tipo de cambio ilegal luego de aconsejar el desarme de los plazos fijos en pesos y no se retracta de sus dichos.

En medio del incremento del dólar oficial que propició Macri, Fernández ofreció declaraciones públicas para frenar la disparada. "Así como dije que el dólar estaba retrasado y no se podían seguir pagando tasas disparatadas, digo que hoy tiene un valor razonable y no hay argumento para que siga aumentando", aseguró en diálogo con radio Mitre.

Sergio Massa sobre la corrida cambiaria: “Hasta que no los vea presos, no paro"

El ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa aseguró que pedirá la cárcel para los que especulan “contra el ahorro de la gente” por la corrida cambiaria. "Yo puedo ganar o perder una elección porque eso es secundario, pero tengan la plena seguridad de que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver esos 4 o 5 pícaros en cana", afirmó en una reunión con empresarios en la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

"Lo que les quiero decir es que de la misma manera que lo tuve con las primarias, tengo claro que no son esos 4 o 5 vivos que están jugando al arbitraje, me voy a ocupar, esta vez, la vez pasada se me escapó a Uruguay el jefe, esta vez me voy a ocupar de que digamos, no se escape y vaya a cana, porque creo que alguna vez en la Argentina el que especula con el ahorro de la gente y el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso", sentenció Massa.