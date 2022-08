Bahillo trabaja para "reformular" el esquema de liquidación de soja

El funcionario reconoció que los equipos técnicos del Gobierno trabajan sobre la propuesta hecha por los exportadores y podría haber novedades respecto a mejoras en las condiciones que beneficiarían, aún más, al sector agropecuario.

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, reafirmó la necesidad de "reformular" el instrumento para acelerar el ritmo de liquidación del agro tras los magros resultados que mostró la implementación de esa medida. El funcionario brindó estas declaraciones al exponer en el marco de un congreso internacional organizado por Coninagro.

"La herramienta no fue efectiva ni asertiva porque la liquidación fue muy poca", aseguró Bahillo en la jornada que se llevó en el auditorio de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. Allí, en el marco del 5° Congreso Internacional 2022 organizado por la entidad, expresó que el instrumento lanzado por el Banco Central que permite a los agricultores que liquiden soja antes del 31 de agosto acceder con el 30% del pago recibido por su mercadería en dólares a valor oficial y con el restante 70% a un plazo fijo atado al avance del tipo de cambio no incentivó una mayor liquidación del divisas.

"Las condiciones macro se estabilizaron y hay una previsibilidad que en julio no había, pero no estamos teniendo liquidación. Tenemos que reformular esta herramienta y estamos trabajando", sostuvo el funcionario ante ese auditorio, al tiempo que destacó la importancia de "crear condiciones atractivas para el sector liquide e ingresen divisas". en referencia a las conversaciones que equipos técnicos del Gobierno y de las entidades que conforman la Mesa de Enlace, aseveró: "Nos piden generar las condiciones. No vamos a negar que necesitamos que el campo liquide".

De hecho, en su exposición, Bahillo apuntó que "los técnicos dejaron planteado claramente que el sector necesita una mejora del tipo de cambio" y que esto se contempla. Fuentes de las entidades sostuvieron que también desde el sector privado se planteó una nueva proporción para acceder a una mayor cantidad de dólares, aunque no ahondaron en porcentajes, como tampoco dieron mayores detalles en cuanto a cuál sería esa "mejora en el tipo de cambio".

En otro pasaje de su discurso, informó que se podrían "revisar los cupos" de exportación de carne vacuna e "ir administrando permanentemente esta situación de manera quincenal". Además, hizo mención a las retenciones y si bien marcó la imposibilidad de cambiar el esquema en estos momentos, afirmó que "hay que pensar cómo salir de este sistema".

"No va a ser en el corto sino en el largo plazo. Hay que ir más a gravar la rentabilidad y la cuestión patrimonial. Pasar de un esquema un poco regresivo a uno más progresivo. No es fácil esto", sostuvo el funcionario. Por último, Bahillo volvió a apuntar a la necesidad de generar consensos y construir confianza a partir del diálogo.

Cuál es la postura del agro

A su turno, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, afirmó que se debe adoptar una "política de cambio" que genere mayor producción y empleo y que, en especial, "cambie el régimen fiscal". En su discurso de apertura, Iannizzotto, dijo que "hay que animarse a tomar decisiones", ya que -sostuvo- "la política tomada hasta ahora, intervencionista y estatista no dio resultados".

En tanto, remarcó que "el sistema cambiario para nada ha podio reflejar las necesidades productivas del país, ni a nivel de exportaciones e importaciones", con lo cual insistió en reclamar "un sistema cambiario único". Participaron también del congreso el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el diputado radical Facundo Manes; la senadora por Santa Fe, Carolina Losada; y estuvieron presentes los titulares de la Mesa de Enlace y del Consejo Agroindustrial Argentino.

Con información de Télam