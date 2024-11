Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la segunda semana de noviembre 2024

Cómo comprar el dólar más barato del mercado

Este lunes 11 de noviembre, el dólar MEP y el dólar blue se encuentran casi al mismo valor, con una leve ventaja del MEP, que lo posiciona como la opción más económica en el mercado. Para aprovechar la mejor cotización en el MEP, es recomendable comparar entre distintas ALyCs o aplicaciones, verificando los precios que ofrecen, incluyendo las comisiones, para maximizar el ahorro en la operación.

A diferencia del dólar ahorro, el dólar MEP no tiene un límite de compra, lo cual lo convierte en una opción atractiva para quienes desean adquirir divisas pero no pueden acceder al cupo mensual de USD 200. Además, utilizar esta modalidad no interfiere con el consumo en moneda extranjera con tarjeta de crédito, ofreciendo una vía adicional para quienes buscan dolarizarse sin restricciones. En cuanto al blue, la diferencia es que el dólar bolsa se puede obtener de manera legal y en 24hs (en caso de no elegir la opción de contado inmediato -CI-) mientras que el blue se puede obtener las divisas en el momento. Con la compra del MEP se pueden obtener divisas comprando bonos que cotizan en pesos, como el AL30, y luego vendiéndolos en su versión en dólares.

Cómo comprar dólar en Argentina

¿Quiénes pueden comprar dólar MEP y dólar CCL?

Beneficiarios de programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Trabajadores en relación de dependencia que hayan recibido parte de su salario a través de los programas de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) o REPRO. Aunque ya no estén recibiendo el beneficio, la restricción se mantenía.

Personas que hayan recibido subsidios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Personas que hayan recibido subsidios del PAMI.

Titulares de préstamos prendarios o hipotecarios en UVA con refinanciación.

Aquellos con subsidios en las tarifas de servicios públicos como luz, agua y gas.

El dólar blue y el MEP operan casi al mismo valor

Cómo comprar dólar MEP a través de home banking

Aunque en muchos bancos es posible encontrar una opción directa de “Comprar dólar MEP” en el portal oficial del home banking, algunas entidades requieren un proceso específico. Aquí tienes un paso a paso para realizar la operación de forma manual: