Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la segunda semana de enero 2026

Qué pasa con el dólar estos días y cuál me conviene

El dólar más barato para comprar este lunes 12 de enero es el dólar oficial, que está $1.490. En tanto, el dólar MEP o "dólar bolsa" se ubica en torno a los $1.489; mientras que el dólar blue llega a los $1.505. En ese contexto, la mayoría de los tipos de cambio mantienen la pax cambiaria en torno a los $1.800-$1.500 desde hace varias semanas.

Cómo comprar dólar oficial hoy

Podés comprar dólares desde el homebanking o la app de tu banco, según el procedimiento de cada entidad. Para operar necesitás tener una cuenta bancaria en dólares, que en muchos casos se puede abrir online y sin costo, aunque algunos bancos cobran comisiones.

Compra digital (online - Home Banking) : no hay límites para la compra por canales digitales, pero si vas a comprar más de US$ 100.000 , tenés que notificar al banco con 48 horas de anticipación .

Compra en efectivo (por ventanilla): si querés comprar dólares con pesos en efectivo, el límite es de US$ 100 mensuales. Para eso, deberás firmar una declaración jurada donde afirmás cumplir con los requisitos.

Cómo comprar dólar MEP: paso a paso

La operatoria del dólar MEP se consolidó como una de las alternativas legales más utilizadas para acceder a divisas a través del mercado financiero. El procedimiento es sencillo, aunque requiere cumplir una serie de pasos formales y respetar los plazos vigentes. En primer lugar, es necesario abrir una cuenta comitente, trámite que se realiza a través de un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) o, en algunos casos, desde el home banking de determinados bancos que ofrecen este servicio. Luego, el usuario debe registrar sus datos personales, completando un formulario con documentación básica: DNI, CUIL, una foto tipo selfie para validación de identidad y la vinculación de una cuenta bancaria o billetera digital a su nombre. El siguiente paso consiste en depositar fondos, transfiriendo pesos desde una cuenta bancaria a la cuenta comitente recién creada.

Qué dólar me conviene comprar este lunes

Con los fondos acreditados, se debe seleccionar un bono habilitado para este tipo de operación, como el AL30 u otros instrumentos disponibles en el mercado. A continuación, se indica el monto en pesos que se desea convertir y se revisa la cotización para estimar cuántos dólares se obtendrán. Una vez definidos estos parámetros, se procede a confirmar la compra del bono a través de la plataforma del broker o del banco.

Luego, se realiza la venta del bono en su especie en dólares, lo que permite obtener los dólares MEP. Por último, los fondos pueden transferirse a una cuenta bancaria en dólares a nombre del titular de la cuenta comitente. Sin embargo, en algunas billeteras se encuentra "Dólar MEP" en un paso, en donde podrás obtener los dólares directamente en un día sin hacer más que un click. Al concluir el proceso, los dólares quedan disponibles para ser mantenidos en la cuenta o retirados, según la preferencia del usuario.

Dólar más conveniente para comprar

¿Cómo se retiran los dólares?

Podés retirar tus dólares por ventanilla en cualquier banco, sin restricciones.