Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la cuarta semana de septiembre 2025

Cuál es el dólar más barato que el blue

El dólar más barato del mercado es el dólar MEP, a $1.427 mientras que el dólar oficial lo sigue a escasa diferencia, en $1.438. Por su parte, el dólar blue o tipo de cambio informal quedó como el más caro del mercado operando en $1.475.

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, es una alternativa completamente legal que permite acceder a dólares de manera indirecta a través de sociedades de bolsa, agentes de liquidación y compensación (ALyCs) o "brokers". Este mecanismo consiste en la compra y posterior venta de bonos.

A cuánto cotiza el dólar hoy

Cómo comprar dólar MEP

Abrir una cuenta comitente: este paso se realiza a través de un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) o, en algunos casos, directamente desde el home banking de ciertos bancos. Registrar los datos: es necesario completar un formulario con documentos como el DNI, el CUIL, una foto tipo selfie y vincular una cuenta bancaria o billetera digital. Depositar fondos: transferir pesos desde una cuenta bancaria a la cuenta comitente recién creada. Seleccionar un bono: elegir bonos habilitados para este tipo de operación, como el AL30 u otras opciones disponibles. Indicar el monto: especificar la cantidad de pesos que se desea convertir y verificar la cotización para estimar cuántos dólares se obtendrán. Confirmar la compra: validar y completar la operación a través de la plataforma del broker o banco. Cumplir con el período de parking: después de realizar la compra de bonos en pesos, se debe esperar un día hábil antes de venderlos para obtener dólares. Transferir los dólares: una vez disponible, transferir los dólares adquiridos a una cuenta bancaria en dólares a nombre del titular de la cuenta comitente.

Al finalizar, los dólares quedarán disponibles para conservarlos en la cuenta o retirarlos según la preferencia del usuario.

A cuánto cotiza el dólar y cuál es el más barato

Cómo comprar dólar MEP en Mercado Pago o Naranja X: guía paso a paso

El dólar MEP, aunque requiere operaciones con bonos, se volvió más accesible gracias a plataformas como Mercado Pago y Naranja X. Estas aplicaciones simplifican el proceso, ofreciendo a los usuarios una forma práctica, legal y segura de adquirir dólares, eliminando riesgos asociados con el dólar blue, como la recepción de billetes falsos o situaciones inseguras.

Mercado Pago, al incluir esta funcionalidad, busca “facilitar la gestión financiera y ofrecer nuevas alternativas de ahorro”, permitiendo realizar compras, ventas y transferencias de dólares directamente desde su aplicación. Por su parte, Naranja X destaca que su objetivo es ofrecer una opción de inversión que permita a los usuarios protegerse contra la inflación de manera segura y accesible.

Pasos para comprar dólar MEP en Mercado Pago

Aceptar los Términos y Condiciones: Antes de iniciar, es necesario aceptar las condiciones de uso de la plataforma. Este paso se realiza una sola vez. Acceder a la sección “Dólares”: Desde la aplicación, seleccionar la opción “Compra” dentro de la sección habilitada para operaciones en dólares. Elegir el monto: Ingresar la cantidad deseada para la transacción y confirmar la operación. Esperar la acreditación: Los dólares aparecerán reflejados en la aplicación dentro de las siguientes 24 horas hábiles.

Una vez acreditados, los usuarios tienen la opción de mantener los dólares en su cuenta sin costos adicionales o transferirlos sin cargo a una cuenta bancaria a nombre del mismo titular.

Cómo comprar dólar MEP en Naranja X: guía paso a paso

El proceso para adquirir dólar MEP a través de Naranja X es simple y está diseñado para facilitar el acceso a esta herramienta de inversión. Esta plataforma permite a los usuarios operar con bonos de manera ágil, transferir dólares a cuentas bancarias sin costos adicionales y realizar operaciones varias veces al mes. Los dólares comprados se acreditan directamente en la cuenta en moneda extranjera dentro de la aplicación.

Pasos iniciales: configurar la cuenta

Descargar la aplicación: Descarga la app de Naranja X desde Google Play o App Store. Registrar una cuenta de inversión: Accede a la opción "Operar con Dólar MEP" dentro de la app.

Completa el formulario proporcionando los datos solicitados de manera correcta.

Una vez aprobada la solicitud, recibirás un correo electrónico confirmando la activación de tu cuenta.

Cómo realizar la compra de dólar MEP

Abrir la aplicación: Ingresa a la app de Naranja X y selecciona la opción "Operar con Dólar MEP". Seleccionar “Comprar”: Elige la opción de compra dentro de la funcionalidad. Definir el monto: Ingresa la cantidad en pesos que deseas convertir a dólares. Revisar y confirmar: Verifica los datos de la operación y confirma la transacción. Esperar el período de parking: Tras realizar la compra, deberás aguardar un día hábil antes de disponer de los dólares.

Opciones después de la acreditación

Los dólares adquiridos se acreditarán en tu cuenta en moneda extranjera dentro de la aplicación. Desde allí, se puede: