¿A qué hora abren el dólar oficial y el dólar blue? Esto hay que saber

A qué hora me conviene comprar dólar

Pese a que el Gobierno apuesta a mejorar el rendimiento de los pesos para desincentivar la compra de dólares, la divisa sigue siendo una de las principales referencias económicas para los argentinos. Por eso, una de las preguntas más frecuentes es a qué hora comienza la jornada cambiaria y cuándo se conocen las cotizaciones que sirven de referencia para operaciones y decisiones financieras.

A qué hora opera el dólar

A qué hora abre el dólar oficial

El mercado cambiario oficial inicia su actividad a las 10 de la mañana, de lunes a viernes. A partir de ese horario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) difunde la cotización del dólar oficial, tanto en su versión minorista como mayorista.

Este tipo de cambio se mantiene operativo durante el horario bancario y cierra a las 15, momento en el que dejan de realizarse operaciones en entidades financieras.

Cuándo se conoce el valor del dólar blue

El dólar blue, que se negocia en el mercado informal, no tiene un horario de apertura oficial. Sin embargo, en la práctica, la cotización de referencia comienza a conocerse entre las 11 y las 11.30, cuando las cuevas y financieras de la City porteña empiezan a marcar precios. Si bien se trata de operaciones por fuera del sistema formal, el valor del dólar blue funciona como un termómetro del clima económico y financiero, y suele reaccionar rápidamente a factores políticos y electorales.

A diferencia del dólar oficial, el mercado blue no tiene un horario de cierre establecido. No obstante, de manera habitual, la rueda informal suele darse por finalizada entre las 15 y las 16, cuando disminuye el volumen de operaciones.

A qué hora se puede comprar dólar

Cómo comprar dólar oficial hoy

Podés comprar dólares desde el homebanking o la app de tu banco, según el procedimiento de cada entidad. Para operar necesitás tener una cuenta bancaria en dólares, que en muchos casos se puede abrir online y sin costo, aunque algunos bancos cobran comisiones.

Compra digital (online - Home Banking) : no hay límites para la compra por canales digitales, pero si vas a comprar más de US$ 100.000 , tenés que notificar al banco con 48 horas de anticipación .

Compra en efectivo (por ventanilla): si querés comprar dólares con pesos en efectivo, el límite es de US$ 100 mensuales. Para eso, deberás firmar una declaración jurada donde afirmás cumplir con los requisitos.

¿Cómo se retiran los dólares?

Podés retirar tus dólares por ventanilla en cualquier banco, sin restricciones.