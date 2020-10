El Tribunal Oral Federal 1 rechazó este miércoles el sobreseimiento de ex directores y del actual titular del Banco Central en la causa dólar futuro. El tribunal que tiene a cargo el juicio oral por la causa conocida como “dólar futuro”, por mayoría, denegó la medida que había sido pedida por las defensas de los acusados tras una pericia en la que se demostraba que no había delito en la operatoria. La alianza Cambiemos había denunciado penalmente en 2015, previamente al ballotage, al entonces Directorio del Central por el supuesto delito de defraudación de la administración pública por operar en el mercado a futuro del dólar, un mecanismo de intervención de política monetaria que utilizan todos las autoridades monetarias del mundo.

La denuncia apunta a la entonces presidenta Cristina Fernández, al ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli (además de otros ex directivos de la entidad monetaria y algunos ex miembros de la Comisión Nacional de Valores). La causa por supuestas irregularidades en la venta de dólar futuro como política de estabilización del tipo de cambio durante la administración kirchnerista.

El TOF1 resolvió "rechazar el pedido de sobreseimiento formulado de manera conjunta por las defensas de Alejandro Vanoli, Miguel Ángel Pesce, Sebastián Aguilera, Mariano Beltrani, Pedro Biscay, Bárbara Domatto Conti, Juan Cuattromo, Germán Feldman y Alejandro Formento". Dispuso entonces "la realización de una audiencia preliminar, en los términos de la Acordada n° 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal, para el día 26 de noviembre de 2020, a las 10 horas", según el escrito 48 páginas al que accedió El Destape.

En agosto se había conocido un informe firmado por los peritos oficiales y de las partes, en el que concluyeron que la operación de dólar futuro se hacía en la Argentina desde hacía diez años. De hecho, es una práctica común de las autoridades monetarias para estabilizar las oscilaciones en el tipo de cambio a partir de de operar estos contratos e interviniendo en las expectativas.

En ese informe se advierte que no se dañó el patrimonio del Banco Central, que no se afectaron las reservas y que registró ganancias todavía mayores en 2015 que en 2016. También advierte que no existía ningún mecanismo que permitiese favorecer a algún comprador.

Los acusados presentaron a la Justicia, el 9 de septiembre, un pedido de sobreseimiento sobre los funcionarios a cargo de la institución en la causa de dólar futuro. En el escrito se aduce que el sobreseimiento es en virtud del "examen pericial refleja claramente la inexistencia de cualquier hipótesis delictiva". El escrito que presentó el BCRA califica la imputación como "tan equivocada como capciosa, sin dejar de lado la sinrazón de judicializar" una política económica.

La denuncia había sido presentada por los entonces diputados Federico Pinedo y Mario Negri y había caído en el juzgado a cargo entonces de Claudio Bonadio. Cuestionaba que el valor a futuro de la divisa norteamericana convalidado por el Central sea de “10,65 pesos cuando podría hacerlo sin dificultad a un valor de 14 o 15 pesos”, siendo que la intervención del BCRA en el mercado a futuro es una estrategia por contener precisamente la presión devaluatoria.

Pese a la negativa del TOF1, se reconoce en el escrito que "no puede soslayarse que, en el tiempo transcurrido entre la celebración de los contratos de dólar futuro y la fecha en la que operaron sus vencimientos, el 10 de diciembre de 2015 se produjo la asunción de nuevas autoridades gubernamentales y del BCRA, que ejecutaron nuevas políticas económicas y monetarias, con grave incidencia sobre aquellos contratos". "En efecto, ya ha quedado dicho que entre las medidas adoptadas debe subrayarse la devaluación de nuestra moneda con respecto al dólar en un cuarenta por ciento", señala el escrito.