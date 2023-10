Massa, sobre la corrida: "Tengo claro quiénes están haciéndose los vivos"

El ministro de Economía avisó que el miércoles se van a conocer medidas, vinculadas a la corrida cambiaria, "para que el próximo presidente no tenga problemas".

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UP) para las elecciones 2023, Sergio Massa, advirtió que se va a "ocupar de que vayan en cana" quienes considera que impulsaron la corrida cambiaria del lunes y el martes. "Tengo claro quiénes están haciéndose los vivos, cagando a la gente. Tengo nombre, los nombres los voy a dar en la Justicia", dijo el martes por la noche.

En diálogo con A24, Massa contó que durante el martes se concentró "en decisiones que se van a conocer mañana (miércoles)". En ese sentido, señaló: "Una vinculada a consolidar las reservas para sacar cualquier especulativo, que cualquier ataque especulativo genere la idea de que Argentina es un papel al viento".

"Seguramente mañana se conozca una noticia que la semana que viene va a consolidar el cierre de año para que el próximo presidente no tenga problemas, sea yo o sea otro", sostuvo, de cara a los comicios generales del próximo 22 de octubre, en el que buscará ingresar al balotaje de noviembre.

Respecto a la corrida cambiaria, que hizo que el dólar blue cerrara el martes a un valor de $1.010 para la venta, el ministro de Economía manifestó: "Sobre la irresponsabilidad de algunos aparece el curro de otros. Históricamente en la Argentina el dólar blue, como lo llama todo el mundo, arbitra 4% por debajo de los financieros, el CCL, el MEP. Es màs caro el CCL y el MEP porque son en blanco, pagan impuestos. Casualmente, tuvo sin operaciones 50, 60 pesos de movida. Tengo claro quiénes están haciéndose los vivos cagando a la gente. Tengo nombre, los nombres los voy a dar en la Justicia". Y agregó: "Me voy a ocupar de que vayan en cana, te lo aseguro. Aunque me cueste la elección"

Cuando el periodista Ángel "Baby" Etchecopar le preguntó si las medidas que tomó después de las PASO, en las que Javier Milei fue el candidato más votado, fueron para conseguir un mejor resultado en las generales, Massa aseveró: "Ganancias no me lo puede discutir nadie porque vengo planteando desde el 2013 que el salario no es ganancia. Es más, me peleé con gran parte de mi ecosistema político por ese tema".

La propuesta de Massa para el gobierno de unidad nacional

Massa destacó que el acuerdo de "unidad nacional" que promueve en caso de llegar al Gobierno contempla "10 políticas de Estado" alrededor de temas como la educación, el funcionamiento independiente de los tres poderes y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, entre otros. "El desafío es la ejemplaridad en la conducta, las sanciones y el funcionamiento de los tres poderes" del Estado, planteó Massa en una entrevista con el canal A24..

El ministro y candidato señaló que el acuerdo que promueve junto a sectores de otros partidos contempla "establecer 10 políticas de Estado" alrededor de temas como la educación, en la cual, dijo, hay que "defender a los pibes y docentes adentro del aula". Para Massa, "parte de la reconstrucción de la credibilidad" de las instituciones "requiere", por ejemplo, que "los jueces rindan cuentas y todos seamos iguales ante la ley".

El candidato del peronismo planteó además, como ejemplo, que "la sensación de impunidad con la que convive la gente se da porque hay jueces que excarcelan y las víctimas conviven con el violador". Por otro lado, Massa repitió que, en caso de acceder al Gobierno en las elecciones, "no tendrá" otro jefe más que él mismo y "el pueblo que lo votó", y recordó que lo "avala" que "cuando tuvo que levantar la voz" en distintos momentos de la vida política del país, "peleó" por sus posiciones.