Dólar blue hoy: el lunes 12 de septiembre bajó un peso y cerró a $273

La moneda extranjera mantuvo la tendencia a la baja de la semana pasada. El Riesgo País se ubicó en 2.308.

Al inicio de una semana marcada por la reunión de Sergio Massa con el FMI en Estados Unidos, el ámbito económico tuvo novedades con respecto al precio del Dólar Blue, que presentó una baja al cierre del viernes pasado. Este lunes, el dólar blue bajó un peso y cerró a $273.

Con la liquidación de US$ 291 millones vía "dólar soja", el Banco Central terminó la primera rueda de la semana con compras por US$ 170 millones y acumula en el mes unos US$ 1.200 millones de compras netas en el mercado. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 582,287 millones, en futuros MAE US$ 12 millones y en el Rofex US$ 292 millones.

Dólar Oficial y dólar mayorista

Sin los impuestos correspondientes, el Dólar Oficial cerró $149.40 en el Banco Nación, que ofrece una de las cotizaciones más bajas del mercado. Por su parte, el dólar mayorista ganó un 0,6% se ofreció a un valor de $ 142,28.

Dólar Solidario y dólar turista

El Dólar solidario o dólar ahorro, que surge al sumarle al oficial un 30% del impuesto solidario y un 35% de retención de ganancias, abrió a promedio de $246,02 y cerró a $259.

Dólar MEP y CCL

El Dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) o "Bolsa" cerró a $270,55 sin tener en cuenta las comisiones del agente.

Por otra parte, el Dólar CCL (Contado con Liquidación) -surge de comprar un activo en pesos y venderlo en dólares en el exterior a través de la especie C- se vendió al precio de $279,92 , sin tener en cuenta las comisiones de las sociedades de la bolsa.

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por el JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto de los países, cotizó este lunes a 2.308 puntos básicos.