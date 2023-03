Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 25 de marzo

El Banco Central terminó el jueves con ventas por US$ 88 millones para atender la demanda. Cuánto está el dólar blue hoy.

En el cierre del mercado cambiario, el dólar blue anotó una baja de dos pesos y cerró a $ 389. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 96% promedio.

Según fuentes del mercado, El Banco Central terminó el jueves con ventas por US$ 88 millones para atender la demanda. En la semana, la autoridad monetaria acumuló ventas por US$ 588 millones, en el mes lleva ventas por US$ 1.459 millones y en el año US$ 2.519 millones.

Por su parte, el dólar minorista se negoció a $ 213, con una suba de 28 centavos respecto de ayer. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado ahorro se comercializó a $ 351,57.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación cedió 0,9% a $ 393,17 y el dólar MEP cayó 1,4% a $ 381,60. Por último, en el segmento mayorista la divisa cotizó a $ 205,75 con un aumento de 41 centavos.

Dólar: la brecha con el blue, el MEP y el CCL es la menor desde julio

El canje de los bonos en dólares en manos del sector público que lanzó Sergio Massa esta semana logró, hasta ahora, uno de los principales efectos buscados por el Gobierno: la caída de los dólares financieros (MEP y CCL) y un rebote del dolar blue llevaron a que la brecha de estos tipos de cambio con el dólar oficial sea la más baja desde las corridas cambiarias de julio de 2022.

La medida, anunciada el último martes y oficializada el jueves, tuvo ciertamente algunas consecuencias adversas. En primer lugar, una lógica caída de los bonos en dólares, que ayer mostraron bajas que superaron incluso el 4%. Por efecto directo de ello, también se produjo una importante suba del riesgo país, que en tres jornadas aumentó más de 200 puntos básicos para ubicarse este viernes cómodamente por encima de los 2.500.

Sin embargo, el Ministerio de Economía logró, al menos por el momento, cumplir con el principal objetivo de esta medida, es decir, la contención del dólar MEP y del CCL. Ante la previsión del mercado de que habrá una mayor disponibilidad de títulos en dólares a los que volcarse, los dólares financieros se desplomaron en la última jornada hábil de la semana.